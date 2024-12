Comunicato stampa – Tecnologia, natura e salute in senologia: un progetto innovativo della “d’Annunzio”

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Tecnologia, natura e salute in senologia:

un progetto innovativo della “d’Annunzio”

Il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “Gabriele

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in partnership con la ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti, ha ottenuto un

finanziamento da “Susan G. Komen Italia” per la realizzazione, attraverso l’Ambulatorio di Medicina

Integrata dell’ospedale “Bernabeo” di Ortona, di un progetto volto a promuovere la salute delle pazienti

oncologiche attraverso l’uso della realtà virtuale e del trekking nelle aree naturali protette dell’Abruzzo.

Le pazienti dell’ospedale “Bernabeo” di Ortona, ricoverate in day hospital per il trattamento

chemioterapico e presso il reparto di Chirurgia generale ad indirizzo senologico, e le pazienti

dell’ambulatorio di medicina integrata trattate con agopuntura, potranno beneficiare, durante le terapie,

dell’immersione virtuale in ambiente naturale, con l’utilizzo di appositi visori. Le pazienti potranno così

immergersi negli ambienti naturali che più le affascinano, stimolando le risposte psicofisiche positive

che la letteratura scientifica sta sempre più descrivendo. Il progetto della “d’Annunzio” include anche il

passaggio dal virtuale al reale. Saranno 10 le escursioni in aree naturali protette dell’Abruzzo, realizzate

in stagioni, paesaggi e percorsi diversi, alle quali potranno partecipare, unitamente alle pazienti, anche i

loro caregiver. Uno degli scopi del progetto è di ampliare le opportunità di benessere psicofisico in un

momento cruciale della vita delle pazienti per il loro presente e futuro. Ogni escursione sarà curata dalla

cooperativa “Il Bosso” insieme ai professionisti dell’ambulatorio.

“Il nostro progetto – spiega il Responsabile scientifico, il dr. Andrea Di Blasio – rafforza la filosofia

dell’ambulatorio di medicina integrata che offre opportunità di riequilibrio e salute sia attraverso

l’agopuntura, la nutrizione, l’attività fisica, l’esercizio fisico e l’arteterapia sia attraverso la

territorialità e la natura abruzzese, fonti di vero benessere. Esso coinvolgerà le pazienti ed il personale

sanitario dei reparti, che potranno beneficiare sia dell’utilizzo della realtà virtuale sia delle escursioni,

al fine di prendersi cura di chi si prende cura dell’altra, svolgendo una vera azione di prevenzione del

burnout”.

“La realtà dell’ambulatorio di medicina integrata – sottolineano il professor Giorgio Napolitano della

“d’Annunzio” e la dottoressa Simona Grossi della ASL – fa vibrare corde spesso sottovalutate o

dimenticate, che sono importanti per la salute di tutti, perché sono la base del nostro vivere”.

“Per quanto realizziamo quotidianamente – precisa il dottor Andrea Di Blasio – vanno ringraziati il

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio”, i finanziatori di ciascun

progetto, la ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti e tutti gli operatori, perché ognuno fa ciò che da noi è

ordinario ma altrove è straordinario. Uno speciale ringraziamento – conclude il dottor Di Blasio – va al

professor Antonino Grassadonia, che ha aperto le porte dell’oncologia di Ortona per la realizzazione

del progetto e col quale stiamo collaborando per i dettagli operativi del progetto”.

