(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Mirandola conquista il “TelecomunityLab”

Lisa Secchia (Assessore): “La telemedicina una risorsa utile a semplificare la vita al

malato cronico, uno studio in aiuto di pazienti, caregivers e sanitari”.

Il Comune di Mirandola annuncia di aver ottenuto un importante finanziamento dalla

Regione Emilia-Romagna, pari a 80.000€, per il progetto “TeleCommunity Lab”.

L’iniziativa, dedicata allo sviluppo di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità

delle imprese, mira a rivoluzionare i servizi per la salute dei cittadini, con un focus su

assistenza domiciliare e telemedicina per le persone affette da patologie croniche. Queste

condizioni richiedono un monitoraggio continuo da parte delle strutture sanitarie, un

impegno gravoso sia per i pazienti che per i loro caregiver. “TeleCommunity Lab” vuole

offrire una soluzione innovativa: migliorare la qualità della vita dei pazienti garantendo un

monitoraggio costante senza la necessità di spostamenti frequenti. Grazie all’integrazione

di tecnologie avanzate, il progetto punta a ridurre le difficoltà logistiche e a ottimizzare la

gestione delle risorse territoriali.

L’iniziativa coinvolge partner di eccellenza come il Tecnopolo “Mario Veronesi” della

Fondazione Democenter, Clust-ER Health, il Distretto Sanitario di Mirandola, UCMAN, la

Fondazione ITS Academy e le imprese del settore BIOMEDTECH. Oltre allo sviluppo – di

servizi tecnologicamente avanzati – il progetto prevede attività di sensibilizzazione,

formazione e workshop per favorire la partecipazione delle imprese locali e regionali nella

creazione di soluzioni innovative.

La convenzione tra il Comune di Mirandola, il Tecnopolo Mario Veronesi e Clust-ER

Health è stata già approvata. Il cronoprogramma – dei due anni di attività – sarà

concordato con la Regione per garantire un’efficace realizzazione degli obiettivi.

“Il progetto Tele Community Lab rappresenta una grande opportunità per la comunità

mirandolese e per le imprese locali, favorendo l’adozione di tecnologie innovative in

ambito sanitario e migliorando la qualità dei servizi sociali e assistenziali, con l’obiettivo di

rispondere in maniera sempre più efficiente e inclusiva alle esigenze della popolazione ” –

ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Oppurtunità Lisa Secchia.

Per informazioni: