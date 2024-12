(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

DELMASTRO (FDI): OPERAZIONE STRAORDINARIA DEL NIC A TUTELA DELLA SICUREZZA

“Grazie all’eccellente lavoro del Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della Polizia Penitenziaria e alla cooperazione internazionale, è stato catturato in Romania il detenuto romeno evaso lo scorso agosto dal carcere di Napoli-Secondigliano. Si chiude così la latitanza di un criminale condannato in via definitiva per rapina impropria, individuato e arrestato a Suceava.

Ancora una volta, la Polizia Penitenziaria si dimostra una risorsa insostituibile per la sicurezza del Paese, con un elevatissimo livello di professionalità, dedizione e risultati che parlano da soli. Un ringraziamento doveroso va a tutti gli uomini e le donne che hanno reso possibile questa cattura.

Un altro successo che testimonia l’impegno concreto del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza ai cittadini italiani dentro e fuori dai confini nazionali!”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale