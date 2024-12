Agenzia regionale 1476.24 Presentazione Carnevale di Putignano 2025 nell’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

11 dicembre 2024

IL CARNEVALE DI PUTIGNANO 2025 SI PRESENTA IN AEROPORTO

Svelate le novità, i primi nomi e l’immagine dell’edizione 2025 dedicata al tema della “sovversione”

Presentata questa mattina nella Sala degli Ulivi presso l’Aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari l’edizione 2025 del Carnevale di Putignano con la conferenza stampa di lancio per svelare alcune importanti novità e i primi dettagli della kermesse, che vedrà il suo culmine nei 4 corsi mascherati fissati per domenica 16 febbraio (pomeriggio), sabato 22 febbraio (sera), domenica 2 marzo (mattina) e martedì 4 marzo (sera). Ad intervenire il responsabile comunicazione, cerimoniale e relazioni esterne di Aeroporti di Puglia Michele Fortunato, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco della Città di Putignano Michele Vinella e il presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta.

Diverse le novità presentate durante la conferenza stampa dal nuovo Consiglio d’Amministrazione: dalle sinergie strette con le realtà culturali più forti del territorio pugliese (come ad esempio Aeroporti di Puglia che da oggi ospita due manufatti di cartapesta negli spazi dell’Aeroporto di Bari) al percorso per portare all’interno della Fondazione un socio, espressione del gruppo di imprenditori privati della città che hanno deciso di supportare la Fondazione in questo nuovo percorso di rilancio.

LA PRESENZA DEL CARNEVALE IN AEROPORTO

Strategica la sinergia della Fondazione putignanese con Aeroporti di Puglia, snodo dei flussi turistici da e verso la regione, che ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di passeggeri, registrando un appeal sempre più significativo in tutto il mondo: solo ieri l’annuncio del primo volo diretto da e per New York a partire da giugno 2025. Non a caso, dunque, il Carnevale è doppiamente ospite nell’aeroporto barese: oltre che per lanciare il suo programma, anche con il suo simbolo identitario che è la cartapesta. Da questa mattina, infatti, sono installati alcuni manufatti dei maestri cartapestai putignanesi all’ingresso e in alcuni angoli dell’aeroporto in segno di accoglienza di un’eccellenza della Puglia, che resterà nella memoria di milioni di passeggeri in tutto il mondo. «Siamo particolarmente felici di legare il nostro nome al Carnevale di Putignano – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile – Ospitiamo il Carnevale di Putignano perché fa parte del patrimonio artistico e culturale della Puglia migliore. Il Carnevale più lungo d’Europa e una società che guarda al futuro insieme rappresentano il simbolo della Puglia proiettata al domani, ma che tiene ben salde le sue radici nella storia. I nostri aeroporti sono la casa dei pugliesi e delle loro istituzioni: per questo vogliamo dare il nostro contributo perché la Puglia si confermi sempre più quale brand di grande appeal, anche in campo culturale. Un legame, questo con la Fondazione del Carnevale di Putignano, che sarà reso ancor più evidente dalla presenza delle opere dei maestri cartapestai del Carnevale che accoglieranno i passeggeri in arrivo nell’aeroporto di Bari».

LA NUOVA BRAND IDENTITY DEL CARNEVALE

La stella filante è la mascotte dell’edizione 2025 del Carnevale di Putignano dedicata alla sovversione, simbolo radicale e ribelle, fatto di carta. La stella filante vuole essere l’essenza della sovversione: un gesto effimero e gioioso che lascia tracce di libertà e ridisegna lo spazio con traiettorie imprevedibili. E mentre la stella filante incarna la rivoluzione carnevalesca che ispira la prossima edizione, la Fondazione del Carnevale di Putignano ribadisce che Farinella resta e resterà sempre la maschera del Carnevale, custode eterna della sua tradizione e della sua storia di oltre 600 anni.

IL PROGRAMMA E I PRIMI NOMI DI OSPITI MUSICALI E ARTISTI

La scelta della Fondazione Carnevale è quella di costruire, intorno alle sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere, una programmazione che possa far conoscere sempre di più l’intero e complesso patrimonio di riti e tradizioni che alimentano la manifestazione e possa stimolare nuove riflessioni e sinergie con realtà nazionali e internazionali. Tra i primi ospiti annunciati in anteprima, l’esibizione musicale con uno spettacolo unico de La Rappresentante di Lista, tra i gruppi musicali rivelazione del Festival di Sanremo e del panorama del cantautorato italiano. Annunciata anche la presenza di Nicola Lagioia, scrittore barese, conduttore radiofonico, già vincitore del Premio Strega e direttore del Salone internazionale del Libro di Torino, che farà parte della giuria di esperti che valuteranno i mastodontici carri allegorici, le suggestive maschere di carattere e i coloratissimi gruppi mascherati.

Gli incontri

Un nuovo spazio del programma sarà dedicato a una serie di incontri dai formati leggeri e stimolanti, pensati per approfondire, con nuovi linguaggi, alcuni temi del Carnevale e del tema della 631ª edizione della manifestazione: satira, storia, comicità si incroceranno con temi quali la sovversione e la ritualità. Con questo spazio di riflessione e dialogo, la città vuole riappropriarsi della propria tradizione e ripensarla con pensatori, artisti, musicisti, giornalisti di respiro nazionale. Tra gli ospiti già confermati lo scrittore, regista e conduttore televisivo Pif.

I riti tradizionali

Forte spazio sarà dedicato alla promozione e alla rinascita dei riti principali che fanno parte della tradizione del Carnevale di Putignano, a partire dal prossimo 26 dicembre con l’apertura del Carnevale, celebrata dallo spettacolo di piazza delle Propaggini, con i gruppi di attori locali, in abiti agresti, che raccontano la vita della città e si prendono gioco dei potenti e dei personaggi più in vista a colpi di dialetto.

Si prosegue con il 17 gennaio, nel giorno di Sant’Antonio abate, con la benedizione della stalla e della mozzarella e i giovedì di Carnevale, dedicati tradizionalmente ad alcune categorie sociali. Altro appuntamento è quello del 2 febbraio per il rito della Festa dell’Orso e dell’oracolo meteorologico, fino al funerale e all’estrema unzione che caratterizza l’ultimo giorno dei festeggiamenti.

Gli eventi collaterali

L’edizione 2025 sarà un programma ricco e articolato che permetterà di andare oltre le sfilate e lo show, valorizzando così la tradizione per intero, ripensandola. Oltre alle 4 sfilate, sono previsti eventi collaterali: dal workshop sulla cartapesta con l’Università di Valencia (21 febbraio) alle Sfilate dei Sapori (2 e 23 febbraio) con gli imprenditori locali che porteranno in piazza le loro eccellenze culinarie. Non mancheranno le installazioni immersive nel borgo antico della città di Putignano, realizzate in cartapesta.

IL PROGETTO IMPRENDITORI

Oltre a consolidare la collaborazione con enti e partner istituzionali e di caratura nazionale, a partire dalla necessità delle imprese di Putignano di fare rete e creare sinergie tra loro, la Fondazione ha dato vita in questi primi mesi a un progetto che permetta alle imprese di Putignano di diventare protagoniste del cambiamento insieme alla Fondazione, anche nominando un membro nel CDA. Con le prime 15 aziende del territorio che hanno aderito ad oggi, la Fondazione lavorerà fianco a fianco, sviluppando un Carnevale che non sia solo un evento annuale, ma un motore di trasformazione per la città e il tessuto imprenditoriale, creando nuove reti commerciali e turistiche che favoriscano una crescita condivisa e gentile.

IL SISTEMA DI VOTO – LA GIURIA POPOLARE

L’ultima novità presentata dalla Fondazione del Carnevale di Putignano prevede l’introduzione di un meccanismo di voto popolare da parte sia dei visitatori sia dei residenti. Questa votazione avverrà tramite un’app che la Fondazione sta sviluppando e che servirà come spazio di interazione e scambio tra il pubblico e la Fondazione stessa. Le stesse Propaggini, accanto alla giuria di esperti dello spettacolo, della cultura e del dialetto, prevederanno la presenza di 10 cittadini maggiorenni estratti a sorte dall’anagrafe nei prossimi giorni, per far sì che il 20% del voto finale possa essere espressione della volontà popolare.

LE DICHIARAZIONI

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia: «Lo straordinario rilievo culturale del Carnevale di Putignano si accresce ancor di più attraverso questa nuova edizione, che va oltre le sfilate e diventa patrimonio di cultura e di bellezza. La città di Putignano continua negli anni ad avere un’importanza strategica nell’ambito del sistema culturale pugliese. Una città che, ancora una volta, vince la sua sfida e lo fa presentandosi in modo intelligente, come uno dei cantieri culturali più belli e più importanti della nostra Regione. Un plauso – ha aggiunto il presidente Emiliano – va a tutti gli organizzatori di questa nuova edizione, che da un lato valorizza l’identità e la tradizione di un’intera comunità e dall’altro promuove un’idea di cultura motore di sviluppo e di crescita per tutto territorio. Così il Carnevale di Putignano diventa il segno tangibile di una comunità che si ritrova, ma anche l’occasione per scrivere una pagina nuova di quanto la cultura, l’arte e l’impresa, insieme, possano far decollare la Puglia verso il futuro auspicato. Sono in contatto con il ministro Giuli e con il sottosegretario Mazzi per approfondire tutte le questioni legate alla ricostruzione storica di questo evento: la Regione sta svolgendo questo lavoro a tutela di questo patrimonio immateriale costituito dai nostri carnevali e in particolare dal più antico dei nostri carnevali».

Michele Vinella, Sindaco di Putignano: «Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che la Fondazione sta portando avanti, riflettendo perfettamente la visione condivisa della nuova Amministrazione. Già dall’inizio di questa avventura abbiamo deciso di puntare su una linea di maggiore autonomia finanziaria dell’ente, spingendo la Fondazione a trovare entrate proprie e coinvolgendo investitori privati, e riducendo così la dipendenza dai contributi pubblici. La notizia della riduzione del contributo 2024 da parte del Ministero ci ha quindi sorpreso per le modalità con cui è stata presa la decisione, ma la scelta di non poggiare troppo su entrate pubbliche era già prevedibile e in questo senso ringrazio la Fondazione per il forte impegno in questa direzione già dal primo giorno. Sono felice che questa nuova edizione non risenta di questo inciampo, ma anzi diventi il modo per restituire il Carnevale alla città e a tutti coloro che ne prenderanno parte. Il Carnevale, nella sua essenza più profonda, appartiene alla comunità e merita un rilancio che non si limiti a conservare il passato, ma che lo valorizzi con un approccio imprenditoriale lungimirante. Ciò significa dare alla manifestazione maggiore forza, visibilità e stabilità, tenendo fede alle sue radici ma aprendola a nuovi modelli di crescita. La scelta ad esempio di coinvolgere cittadini e turisti per il premio del pubblico è un’innovazione che questa Fondazione ha saputo cogliere e ben rappresenta la necessità di rispondere alle sfide contemporanee. Mancano più di due mesi alla prima sfilata e sono molto contento ed emozionato per la strada che la Fondazione sta percorrendo».

Danilo Daresta, Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano: «Durante la conferenza stampa di oggi abbiamo illustrato quella che è una vera e propria “rivoluzione copernicana” nella gestione del Carnevale di Putignano. Negli ultimi mesi (aggiungerei per fortuna, visto anche quanto comunicato di recente dal Ministero) abbiamo lavorato per ridefinire il ciclo di sostenibilità economica e migliorare la gestione dei flussi da parte della Fondazione. Abbiamo investito sulla trasparenza e sulla sicurezza dei maestri cartapestai. Abbiamo dato vita a un progetto che ci porterà a riequilibrare il rapporto tra fondi pubblici e privati: solo così potremo ambire a un salto di qualità reale. A conferma di questo, abbiamo stretto un accordo con 15 imprenditori locali che non si limiteranno a sostenere economicamente la manifestazione, ma entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione esprimendo un consigliere. Questo coinvolgimento diretto del territorio garantirà un volàno importante all’iniziativa e una sempre maggiore stabilità nella gestione, affinché il Carnevale possa crescere rendendo sempre più solide le sue radici. Stiamo costruendo un programma molto più ricco e che valorizza anche i riti che rendono il nostro Carnevale unico e irripetibile. Stiamo stringendo accordi con partner di rilievo internazionale. Stiamo ripensando la giuria e coinvolgeremo i cittadini e i turisti nella votazione. La strada è ancora lunga, ma è per noi fondamentale cominciare con il piede giusto. Ringrazio tutti coloro che ci stanno dando fiducia e stanno contribuendo senza risparmiarsi alla costruzione della nuova edizione e al rinnovamento dell’intera macchina organizzativa».