Comunicato Stampa – Il Comando di Polizia Locale di Voghera premiato al Forum di Polizia Locale a Bergamo

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Gentili Giornalisti,

In allegato foto e comunicato stampa relativi alla premiazione del Comando di Polizia Locale di Voghera al Forum di Polizia Locale a Bergamo, con richiesta di pubblicazione.

Cordialmente.

Il Comando di Polizia Locale di Voghera

premiato al Forum di Polizia Locale a Bergamo

Il Comando di Polizia Locale di Voghera ha ricevuto un encomio solenne e un attestato di pubblica benemerenza durante la cerimonia tenutasi a Bergamo nell’ambito del prestigioso Forum di Polizia Locale . Tra i 32 premiati a livello nazionale, il Comitato Scientifico ha selezionato il Comando vogherese per il tempestivo intervento degli agenti Antonio Tonelli e Giovanni Mosa, che, grazie all’utilizzo di un defibrillatore, hanno salvato un cittadino colpito da arresto cardiaco.

L’episodio, avvenuto l’11 marzo 2024, è stato un esempio di prontezza e professionalità: i due agenti, in transito in via XX Settembre, hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, utilizzando il defibrillatore presente sull’auto di pattuglia. Dopo due scariche e circa sei minuti di rianimazione, il cuore del cittadino ha ripreso a battere, consentendo al paziente di essere stabilizzato e trasportato cosciente in ospedale.

Un premio al merito e alla professionalità

Il Forum di Polizia Locale, uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale, coinvolge comandi da tutta Italia per promuovere la formazione e premiare le attività di straordinario valore. Tra le numerose candidature, l’intervento del Comando di Voghera è stato riconosciuto come uno dei più apprezzati, sottolineando il costante impegno della Polizia Locale al servizio della comunità. Alla cerimonia erano presenti, oltre agli agenti Tonelli e Mosa, anche il comandante Mauro Maccarini .

Le dichiarazioni dell’Assessore William Tura

“Come amministrazione comunale, siamo estremamente orgogliosi del premio conferito al nostro Comando – dichiara l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale William Tura –. Questo riconoscimento prestigioso testimonia l’impegno straordinario e il valore aggiunto della Polizia Locale nel migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. È un risultato che premia anche gli investimenti effettuati negli ultimi anni: dal potenziamento dell’organico alla formazione avanzata, fino alla dotazione di strumenti all’avanguardia, come i defibrillatori, fondamentali per un servizio di prossimità efficace e a 360 gradi”.

Il contesto dell’intervento premiato