(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 M5S BOLOGNA: DOLORE PER TRAGICA MORTE EDDINE ESSEFI. AGIRE PER FERMARE VIOLENZA

“Appresa la notizia della tragica e prematura scomparsa di Eddine Essefi, desideriamo esprimere, con tutto il rispetto dovuto, la più sentita vicinanza e il più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di Bologna colpita da questo dramma. La dinamica di quanto accaduto, che sembrerebbe sempre più confermare l’ipotesi di una morte violenta a seguito di una colluttazione, ci scuote profondamente e ci interpella come istituzioni e come società. È inaccettabile che si possa perdere la vita in simili circostanze, per futili motivi, in un contesto di violenza che non possiamo più sottovalutare. Esprimiamo inoltre gratitudine agli inquirenti per l’impegno nell’accertare rapidamente le responsabilità e invitiamo tutti a collaborare affinché sia fatta piena luce su questa vicenda.

Di fronte a simili tragedie non possiamo rimanere inerti: è necessario un impegno concreto per contrastare ogni forma di violenza giovanile, promuovendo educazione al rispetto, alla non violenza e alla convivenza civile. È nostro dovere agire subito, con politiche mirate, per proteggere i nostri giovani e per costruire comunità più sicure, solidali e consapevoli. Il nostro pensiero, in queste ore di dolore, va a chi ha conosciuto e voluto bene a Eddine. A loro va tutta la nostra solidarietà.”

Così in una nota il Senatore Marco Croatti, la deputata Stefania Ascari, la coordinatrice provinciale Michela Montevecchi e la rappresentante del gruppo territoriale Adele Porcaro.

