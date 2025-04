(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 Letizia Moratti (Fi/Ppe): solidarietà a Liliana Segre

“Desidero esprimere a Liliana Segre tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà di fronte ai vergognosi insulti ricevuti. Le parole d’odio che riaffiorano contro chi ha dedicato la vita alla memoria e alla difesa dei valori democratici sono inaccettabili e devono essere condannate senza esitazione. Liliana Segre rappresenta un patrimonio di coscienza civile per l’Italia e per l’Europa. A nome mio personale e della Consulta Nazionale di Forza Italia, ribadisco l’impegno a contrastare ogni forma di antisemitismo, di intolleranza e di odio, rinnovando l’importanza della memoria come fondamento di un futuro migliore”. Lo dichiara Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.

