+++ RPT CORRETTO +++ NOMINE COMMISSARI SANITA’

la giunta todde nomina i commissari delle asl,

dando seguito alla legge regionale 8/2025

Cagliari, 27/04/2025

La Giunta ha nominato i commissari nelle aziende sanitarie. Su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, l’Esecutivo guidato da Alessandra Todde, ha infatti adottato le delibere con cui vengono formalizzati gli incarichi di commissario nelle strutture facenti capo al sistema sanitario regionale.

“Dopo l’approvazione di decine di delibere e della Legge 8, lo scorso marzo, oggi con la nomina dei commissari segniamo una tappa fondamentale del processo riorganizzativo della sanità in Sardegna per riportare al centro del sistema sanitario regionale il diritto alla salute fin qui troppo spesso negato ai cittadini sardi”, commenta la presidente della Regione, Alessandra Todde.

Le delibere fanno infatti seguito a quanto previsto dalla Legge regionale 8, licenziata dal Consiglio regionale l’11 marzo 2025 e pubblicata sul Buras due giorni dopo, il 13 marzo, “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24”, che prevedeva la possibilità di commissariare i vertici delle aziende sanitarie entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della legge, e quindi entro oggi, 27 aprile.

I commissari sono stati scelti tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale dei direttori generali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e resteranno in carica per sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

La giunta Todde ha nominato i seguenti commissari:

ASL 1 SASSARI Paolo Tauro

ASL 2 GALLURA Ottaviano Contu

ASL 3 NUORO angelo zuccarelli

ASL 4 OGLIASTRA diego cabitza

ASL 5 ORISTANO federico argiolas

ASL 6 MEDIO CAMPIDANO maria francesca ibba

ASL 7 SULCIS ANDREA MARRAS

ASL 8 CAGLIARI aldo atzori

ARNAS BROTZU MAURIZIO MARCIAS

AOU CAGLIARI VINCENZO SERRA

AOU SASSARI MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

AREUS ANGELO SERUSI

Fino a pochi minuti prima della convocazione della Giunta ci sono state interlocuzioni con tutte le forze politiche che compongono il Campo Largo, per ricomporre tutte le posizioni e per condividere i nomi dei commissari, nell’interesse del riassetto complessivo del sistema sanitario sardo.