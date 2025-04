(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 LAVORO, BARZOTTI (M5S): DATI EUROSTAT ALLARMANTI, SALARIO MINIMO SUBITO

ROMA, 27 APRILE 2025 – “I dati Eurostat secondo cui in Italia è povero il 9% dei lavoratori full time impongono al Governo Meloni di riaprire subito la discussione sul salario minimo legale. A dicembre 2024 è stata depositata alla Camera la pdl di iniziativa popolare sulla quale il M5S e le altre opposizioni hanno raccolto 120mila firme. Il niet della premier e dei suoi a una misura che già esiste in quasi tutta Europa si schianta ogni giorno di più contro la realtà, fatta di stipendi da fame e di milioni di lavoratori in attesa del rinnovo del contratto. Maggioranza e Governo abbandonino una volta per tutte la sterile ideologia e si muovano”. Così in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle