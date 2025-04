(ARC) Trofeo Aquile: Scoccimarro, grande boxe internazionale a Monfalcone

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

"Questa ? una tre giorni di grande boxe a

livello giovanile regionale e interregionale, propedeutica anche

ai campionati nazionali dilettanti che si svolgeranno quest’anno

in dicembre, ma anche un grande incontro internazionale tra

Italia, la Francia e il Portogallo, a dimostrazione che la

Federazione regionale e quella italiana, con il presidente del

Coni, ci tengono molto a questi eventi”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente

Fabio Scoccimarro partecipando alle premiazioni a Monfalcone del

quarto Trofeo delle Aquile, uno degli appuntamenti sportivi pi?

attesi dagli appassionati di boxe in corso dal 25 aprile al

Palasport di via Rossini.

Il torneo internazionale di pugilato ? organizzato dal Comune di

Monfalcone in collaborazione con il Comitato regionale della

Federazione pugilistica italiana, l’Asd Boxe Monfalcone e l’Asd

Planet Fighters, con la partecipazione di quattro rappresentative

nazionali di altissimo livello: Italia Elite, Italia Under 22,

Francia e Portogallo, che hanno portato sul ring circa 30 atleti.

All’interno del programma del Trofeo delle Aquile venerd? e e

oggi c’? stato spazio anche per la boxe nazionale con otto

incontri di pugilato olimpico interregionale, organizzati da Asd

Boxe Monfalcone, a conferma dell’impegno delle societ? sportive

locali nella promozione dello sport a ogni livello.

“? un trofeo che voglio pensare – ha concluso Scoccimarro – sia

anche dedicato al pi? grande pugile italiano di tutti i tempi,

l’esule Nino Benvenuti, che ieri ha compiuto 87 anni”.

