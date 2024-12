(ACON) LUTTO CR. BORDIN COMMEMORA EX CONSIGLIERE PIETRO SEVERINO BERTOLI

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

Al via oggi in Consiglio regionale la

sessione di bilancio. In apertura della seduta antimeridiana, il

presidente Mauro Bordin ha voluto commemorare l’ex consigliere

regionale Pietro Severino Bertoli, scomparso alla fine di

novembre all’et? di 85 anni.

Originario di Fagagna, il ragionier Bertoli venne eletto nella

terza legislatura, avviata nel luglio del 1973 e conclusa cinque

anni dopo. Si era candidato nelle liste del Movimento Friuli e

risult? l’unico eletto nella circoscrizione di Udine. Nel corso

degli anni successivi Bertoli ader? dapprima al Gruppo Misto e in

seguito al Partito Repubblicano italiano. In quel periodo fu tra

i firmatari dell’ordine del giorno del Consiglio regionale che,

il 9 luglio del 1974, apriva la strada alla nascita

dell’Universit? friulana.

Bordin ha ricordato come, una volta terminata l’esperienza

politica in Regione, il consigliere si dedic? alla professione ma

non smise mai di interessarsi alla cosa pubblica, tanto da essere

chiamato a rivestire l’incarico di assessore ai Lavori pubblici

nel Comune di Fagagna per tre consecutivi mandati, lasciando “un

esempio di dedizione al lavoro ma anche di attenzione al

benessere della sua comunit?”. Prima del minuto di silenzio, il

presidente del Cr Fvg ha voluto esprimere “alla moglie Clorinda e

ai figli Barbara, Maurizio e Lorenzo le condoglianze dell’intero

Consiglio regionale”.

