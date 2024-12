(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 MILLEPROROGHE, DELMASTRO (FDI): PROROGATA APERTURA TRIBUNALI ISOLANI

“Con l’approvazione del decreto legge milleproroghe di oggi, abbiamo prolungato l’apertura degli uffici giudiziari delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio, una proroga che garantisce ai cittadini l’operatività di questi uffici nelle more della controriforma della geografia giudiziaria allo studio del Governo Meloni. La giustizia di prossimità per noi è un valore che non può essere sacrificato davanti alla freddezza di numeri e statistiche!

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale