(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 Fisco, Gusmeroli (Lega): siamo per semplificare e aiutare i cittadini con una nuova rateizzazione/rottamazione lunga

Roma 7 dic. – “Il nostro obiettivo è quello di semplificare il fisco, non certo riproporre invii di lettere dai toni ‘perentori’. I cittadini vanno aiutati e sostenuti, soprattutto in un momento economico delicato come quello che stiamo attraversando. Per questo riteniamo che la nostra proposta di legge 120 rate mensili tutte uguali per sanare cartelle per imposte, tasse, e contributi arretrati sia la soluzione definitiva per aiutare milioni di cittadini a rimettersi in bonis con il fisco proprio per un fisco “meno nemico”. Il sicuro gettito per lo Stato potrà essere destinato a ridurre le imposte a tutti per un fisco più semplice e meno esoso!”.

Lo dichiara il deputato della Lega, presidente della commissione Attività Produttive e responsabile unità fisco della Lega Alberto Gusmeroli.