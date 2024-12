(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 *LA MOGLIE DEL GEN. VANNACCI: IN CASA LO CHIAMO ‘VANNACCESCU’, E’ BRAVO A

FARE LAVORI DI MURATURA MA MOLTO DISORDINATO; DA NOI REGNA IL MATRIARCATO,

SIAMO TRE DONNE.. (VIDEO)*

*Camelia Mihăilescu și racconta a Un Giorno da Pecora: mai un episodio di

gelosia in 20 anni; lui sex symbol? E’ simpatico e sportivo ma da qui ad

essere un sex symbol…*

Camelia Mihăilescu, moglie dell’europarlamentare della Lega Roberto

Vannacci, oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da

Pecora, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita col generale più

famoso della politica italiana. “Io non l’ho seguito all’Europarlamento,

sono rimasta in Italia per le bambine. Mio marito è solo a Bruxelles,

almeno spero che sia solo…” E’ gelosa? “Non ho questo difetto. E nemmeno

lui. Ci conosciamo da 20 anni, siamo sposati da 15 e non c’è mai stato un

episodio di gelosi tra di noi”. Per alcuni il generale è un sex symbol. “Io

lo vedo simpatico, attraente e sportivo, da qui a sex symbol però…” Quali

sono i compiti che svolge di più quando è a casa? “E’ molto abile a fare

lavori di muratura, dipingere i muri ad esempio”. Ha un nomignolo con cui

lo chiama in casa? ‘Vannaccescu’, un po’ come BranAngelina…” Chi

‘comanda’ tra le mura domestiche? “Beh, in casa – ha detto la signora

Mihăilescu a Un Giorno da Pecora – c’è matriarcato, siamo tre donne”.

Discutete

mai di politica? “No, quasi mai, in casa non si parla di politica anche

perché la seguo poco. Ma io, ovviamente, l’ho votato alle europee”. Che

consiglio darebbe a suo marito? “Di essere meno testardo e più ordinato”.

Non lo è? “E’ un tipo che lascia le cose in giro per casa: giornali, libri

o valigie”.

