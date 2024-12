[Comune Palermo] Pedemontana. Consiglio comunale approva OdG opposizioni. Nota e dichiarazione di Franco Miceli

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato un Ordine del giorno

delle opposizioni, primo firmatario FRANCO MICELI, che esprime un giudizio

severo sulla pedemontana, un’opera che interferisce pesantemente con

l’assetto idrogeologico e geomorfologico della città, il cui tracciato è

compreso all’interno di aree ad alto rischio rilevate dal PAI, in

particolare:

– intercetta 11 fra sorgenti e falde acquifere;

– ricade in area tutelata ai sensi della direttiva Habitat – rete natura

2000.

– Ed attraversa luoghi di importanza ambientale storico culturale.

L’Ordine del giorno richiede, invece, che bisogna lavorare ad un progetto

di adeguamento e riqualificazione dell’attuale circonvallazione. che in

atto rimane una infrastruttura incompleta rispetto alla progettazione

programmata e, pertanto, è necessario prioritariamente procedere alla

realizzazione delle opere previste e non ancora definite “aggiornandole”

con le nuove esigenze di mobilità e vivibilità. Si rappresenta, a questo

proposito, che il completamento della Circonvallazione è inserito nel Piano

Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana con uno stanziamento di

circa 54 mln per

la messa in sicurezza dei ponti ed il collegamento con la viabilità

comunale e sovracomunale, ed una programmazione dell’intervento di

riqualificazione della circonvallazione per un collegamento tra le

due autostrade A19 ed A 29 per un importo di 350 mln. Quest’ultimo

intervento, programmato e presente nel PRT, non ha nulla a che vedere con

la pedemontana ma, al contrario, prevede che il

collegamento tra le due autostrade avvenga attraverso l’adeguamento

dell’attuale circonvallazione.

Per cui è indispensabile, alla luce di quanto rappresentato, attivare gli

uffici comunali competenti per acquisire il finanziamento e dare corso al

completamento dell’opera ed alla riqualificazione e adeguamento

dell’attuale circonvallazione.

L’Odg, richiede:

I. al Presidente del Consiglio Comunale di convocare urgentemente apposita

seduta sul tema in argomento per valutare se ed in che modo la

infrastruttura in questione è coerente con le scelte di mobilità

sostenibile e con quelle in itinere di potenziamento del trasporto pubblico

di massa. Di sollecitare la Regione a dare attuazione al PRT assicurando il

finanziamento delle opere in esso programmate.

II. Invita il Sindaco ad attivare un percorso in difesa e salvaguardia del

territorio, dell’assetto idrogeologico e geomorfologico, nonché in difesa

delle aree di interesse ambientale e paesaggistico con cui il progetto di

Pedemontana interferisce pesantemente con impatti che

potrebbero creare gravi ed irreversibili danni alla città di Palermo. In

particolare, si esprime la massima preoccupazione circa le acclarate

interferenze (11 sorgenti) tra il tracciato della Pedemontana con le

sorgenti e le falde idriche a servizio della città (Sorgente del Gabriele,

San Ciro etc.)

III. Invita il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo ad attivare un

percorso finalizzato a garantire una razionale e puntuale distribuzione nel

territorio metropolitano di servizi indispensabili e di interesse generale

in modo che sia garantita la fruizione e vengano ridotti gli

spostamenti all’interno dell’area metropolitana;

IV. Invita, infine, il Sindaco del Comune di Palermo a convocare con

urgenza la Consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni, in seduta comune

con la Conferenza dei Capigruppo, al fine di attivare una procedura

politico – amministrativa finalizzata all’avvio di un percorso di

decentramento amministrativo in grado di favorire un reale processo di

partecipazione ed allo stesso tempo sviluppare una politica sostenibile di

riqualificazione del territorio comunale di dotazione delle infrastrutture

urbane necessarie e sostenibili e per mettere in essere un piano di

realizzazione di servizi di prossimità in ciascuna Circoscrizione avendo

cura di soddisfare i reali bisogni dei quartieri della città di Palermo.

“Con l’approvazione dell’Ordine del Giorno – dichiara il consigliere Miceli

-, il Consiglio Comunale si riappropria di un tema che è di assoluta

pertinenza dell’organo consiliare e che riguarda il

governo e la pianificazione del territorio. Il sistema della mobilità

sostenibile e le scelte recentemente confermate sul trasporto pubblico di

massa, richiedono scelte di coerenza con il sistema della viabilità del

collegamento rapido tra le diverse parti della città e soprattutto del

collegamento tra il Palermo e la sua area metropolitana. Un sistema urbano

e metropolitano improntato a criteri di salvaguardia ambientale, di

sostenibilità e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Bisogna dare corso, con la dovuta urgenza, ai contenuti del Piano

Regionale dei Trasporti e non è ammessa nessuna fuga in avanti come lo è la

proposta di pedemontana, le scelte vanno ricondotte nell’alveo delle

decisioni del Consiglio Comunale corroborate da una effettiva

partecipazione democratica dei cittadini”.