IL COMUNE COMUNICA – accordo di programma Regione Puglia e MIT su masterplan Fiera del levante – Comune di Bari soggetto attuatore

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 INTERVENTI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ A SERVIZIO DELLA FIERA DEL LEVANTE APPROVATO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E LA REGIONE PUGLIA

ASSESSORE ALLA CURA DEL TERRITORIO SCARAMUZZI:

“IL COMUNE DI BARI SARÀ L’ATTUATORE DEL MASTERPLAN”

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo che riconosce al Comune di Bari l’attuazione di una serie di opere a nostro parere strategiche per migliorare l’accessibilità al polo fieristico ma che allo stesso tempo punta a migliorare la qualità della vita dei quartieri San Cataldo, Marconi, Fesca e San Girolamo, per altro già destinatari di importati programmi di riqualificazione. Crediamo che questa nuova programmazione risponda alle esigenze di sostenibilità del sistema della mobilità sia urbana sia extra urbana, se pensiamo alla realizzazione del grande park&train e park&bus a Lamasinata, che dovrebbe intercettare i flussi da nord o ai collegamenti ciclopedonali, al ponte ciclopedonale di strada del Baraccone, che collegherà San Girolamo a Palese, alla funzione di accessibilità della Fiera del Levante, destinata a diventare un polo sempre più strategico per la città di Bari e la regione, con aree di sosta e migliore viabilità di connessione con la città e il quartiere, e di sicurezza attraverso la realizzazione di quattro rotatorie in diverse intersezioni. Nei prossimi giorni sottoporrò alla Giunta comunale la delibera con la quale approveremo le progettazioni nel dettaglio in modo da avviare l’iter. Si tratta di un programma di riqualificazione urbana che si integrerà con il progetto del nuovo lungomare di San Cataldo, in fase di realizzazione, la realizzazione del Porto Turistico e lo sviluppo di una dimensione attrattiva per una zona della città con un altissimo potenziale. Voglio, infine, ringraziare la Regione Puglia per aver condotto questa fase di co-programmazione con grande disponibilità e collaborazione nei confronti della città di Bari”.

Il nuovo schema di Masterplan sottoposto dal Comune di Bari e ratificato nell’accordo di programma prevede i seguenti interventi:

1. Ponte del Baraccone

2. Interventi per migliorare la mobilità e la sicurezza dei nodi urbani:

3. Riqualificazione ingresso orientale Fiera del Levante;

4. Area parcheggio per migliorare accessibilità della Fiera del Levante-

5. Realizzazione completamento Park & Ride Lamasinata;

6. Realizzazione di nuove piste ciclabili di raccordo con le piste esistenti.