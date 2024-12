(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Ramelli: Frassinetti (FdI), grande emozione parlare di Sergio alla Camera

“Oggi nel corso della presentazione della riedizione del libro “Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura” di cui ho scritto la postfazione, ho avuto l’onore di leggere la lettera della sorella di Sergio, Simona. Parole sentite, che si rivolgono soprattutto ai giovani perché la violenza non sia più strumento per sopprimere idee e persone ritenute “scomode”. Il prossimo anno saranno passati 50 anni dell’omicidio di Sergio e sento fortemente la necessità di custodire il suo ricordo e nello stesso tempo di fare in modo che tutti si impegnino affinché quegli anni pieni di intolleranza, di odio e di violenza non tornino più” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione ed al merito, intervenendo alla Camera alla presentazione del libro di Guido Giraudo, Andrea Arbizzoni, Giovanni Buttini, Francesco Grillo e Paolo Severgnini dal titolo: ‘Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura’, insieme al Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Roma, 4 dicembre 2024