GIAN MARIO GIORDANA, UNA VITA PER L’ANTIQUARIATO. GIOVEDÌ A FERRARA FESTEGGIA GLI 80 ANNI NEL SUO NEGOZIO DI VIA BORGO DEI LEONI. LA VISITA DEL SINDACO: “AUGURI PER QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO. ANNI VISSUTI NEL SEGNO DELL’AMORE PER L’ARTE”. TRA I TANTI ANEDDOTI EMERSI, ANCHE UNO SU BERLUSCONI

FESTEGGIA GLI 80 ANNI NEL SUO NEGOZIO DI VIA BORGO DEI LEONI. LA VISITA DEL

SINDACO: “AUGURI PER QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO. ANNI VISSUTI NEL SEGNO

DELL’AMORE PER L’ARTE”. TRA I TANTI ANEDDOTI EMERSI, ANCHE UNO SU BERLUSCONI

Ferrara, 4 dic – Dieci anni fa, per la festa dei suoi 70 anni, annunciò che

avrebbe lasciato. Invece la passione è più forte di ogni malanno e di ogni

tentennamento. Gian Mario Giordana è ancora lì, tra le pareti verde acceso

che contornano il suo negozio di antiquariato in via Borgo dei Leoni 45.

Domani, 5 dicembre, compirà 80 anni e per festeggiarlo, è andato a trovarlo

il sindaco Alan Fabbri.

“Uno dei capisaldi tra i negozianti del centro – ha detto il primo

cittadino – Gian Mario Giordana, torinese d’origine, si è spostato a

Ferrara per amore e qui è rimasto, costruendo un luogo che non è solo un

negozio: è un luogo dove imparare, conoscere, apprezzare l’arte e le tante

storie che un oggetto custodisce con sé. Ascoltarlo è un vero piacere. Il

tempo fuori dalla porta del negozio si ferma e all’interno si crea un mondo

pronto ad accogliere i più curiosi. Tanti auguri di cuore a Gian Mario,

appassionato custode di una Ferrara ricca di storie, d’arte e di

tradizioni. Una città a sua volta capace di ispirare e accogliere storie di

vita straordinarie”, ha commentato il sindaco Fabbri.

Durante la visita, il sindaco e l’antiquario hanno poi condiviso un curioso

ricordo comune legato a Silvio Berlusconi: Gian Mario Giordana ha

raccontato di aver conosciuto il Cavaliere grazie a un parente che lavorava

come giardiniere ad Arcore. Lo stesso Fabbri, anni fa, si recò ad Arcore

per incontrare Berlusconi, in un momento decisivo per il suo impegno

politico.

Nato il 5 dicembre del 1944 a Torino, Gian Mario Giordana muove i suoi

primi passi nel mondo dell’antiquariato quando era appena ragazzino. A 14

anni prende insegnamenti da un suo zio, l’ebanista Paolo Cravero, che gli

insegna a scolpire il legno, a sentirne l’anima. Non appena suona la

campanella a scuola, lui corre in laboratorio a imparare il mestiere. I

mobili antichi diventano ben presto la sua passione. Il suo primo acquisto

risale ai tempi in cui ancora viveva a Torino: compra i mobili del

Tribunale, di periodo settecentesco. Li custodisce in un garage, inizia a

restaurarli, e poi a venderli. Fino all’arrivo a Ferrara. Per amore. È il

1978. Da allora la città delle biciclette diventa la sua città. Porcellane,

quadri, giocattoli di latta, mobili, orologi. Il negozio di antiquariato è

un prolungamento della sua casa. Arriva presto al mattino, le luci del

locale sono ancora accese se si passa nel tardo pomeriggio, ormai sera. I

clienti, che poi nel tempo diventano anche amici, si danno appuntamento al

civico 45 di Borgo dei Leoni. Vittorio Sgarbi è uno di loro.

“Gli amici mi vengono a trovare, si siedono vicino a me e io parlo d’arte,

racconto loro i capolavori. Il mio negozio è un cenacolo. Io non mi muovo –

racconta l’antiquario Gian Mario Giordana -. A Ferrara, per incontrarci,

vengono perfino dall’Australia e ci sono imprenditori che mi chiamano per

arredare i loro alberghi, i loro negozi. A 80 anni ho la stessa passione di

quando ho iniziato. Credo che chi ha la passione non sente i sacrifici.

Fortunato è chi è innamorato del suo mestiere. E io lo sono, da sempre”.

Nel suo negozio, giovedì dalle 16 alle 20, farà una festa che unirà in

Borgo dei Leoni parenti, amici e clienti da tutta Italia e non solo.

*In foto il sindaco Alan Fabbri in visita dall’antiquario Gian Mario

Giordana.*

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

