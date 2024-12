(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Francia, Borchia (Lega), da RN scelta coraggiosa, strategia Macron miope

Bruxelles, 4 dic – “La delegazione della Lega al Parlamento europeo rispetta l’esito del voto della mozione di sfiducia dell’Assemblea nazionale, prendendo atto che i governi che si basano su calcoli elettorali e non rispettano la volontà popolare hanno vita breve. Ancora una volta, la strategia di Macron si rivela fallimentare e miope. In Francia, come al Parlamento europeo, servirà una mentalità nuova, che parta dall’ascolto della gente. L’atteggiamento coraggioso del Rassemblement National rappresenta un esempio che va in questa direzione”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione Lega al Parlamento europeo.