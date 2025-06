(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 INFRASTRUTTURE, SIGISMONDI (FDI): NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO ALTA VELOCITA’ ADRIATICA STRATEGICA

“La nomina del commissario straordinario per l’Altra Velocità Adriatica è strategica per dare l’avvio a quest’opera fondamentale per l’Italia, considerato il suo tragitto che collegherà Milano alla Puglia passando per quattro regioni tra cui l’Abruzzo. Un ringraziamento va in particolare ai presidenti della Regione Abruzzo Marco Marsilio e quello delle Marche Francesco Acquaroli che sin dall’inizio del loro mandato si sono spesi affinché quest’opera vedesse finalmente la luce”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale FdI dell’Abruzzo.

