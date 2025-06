(ARC) Att. produttive: Bini, presto ddl unitario e innovativo sul Terziario

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 L’annuncio dell’assessore all’assemblea degli iscritti

Confcommercio Udine

Trieste, 30 giu – “Ci apprestiamo a varare un disegno di legge

unitario sul Terziario del Friuli Venezia Giulia, una norma

fortemente innovativa che per la prima volta in Italia

comprender? insieme le discipline del commercio e del turismo e

che presenteremo il prossimo 3 luglio alla presenza delle

categorie”.

Lo ha annunciato oggi a Cervignano del Friuli l’assessore

regionale alle Attivit? produttive e al Turismo Sergio Emidio

Bini all’assemblea degli eletti di Confcommercio Udine, che ha

ringraziato per la fattiva collaborazione nella stesura del nuovo

testo di legge.

“L’obiettivo ? ambizioso – ha osservato Bini -: semplificare la

legislazione vigente, al momento “sparsa” in 14 norme diverse tra

leggi di settore e successive integrazioni e modifiche, e operare

in un’ottica di promozione integrata del territorio, garantendo

centralit? e sostegno al Terziario. Puntiamo a far approdare il

testo in Consiglio regionale a inizio autunno”. Tra gli

interventi pi? significativi anticipati da Bini “ci sar? la

decisa spinta allo sviluppo dei negozi e delle botteghe nei

centri urbani”.

A tale proposito Bini si ? complimentato con il presidente

Giovanni Da Pozzo per l’operato nel periodo 2020-2025,

sottolineando il lavoro svolto dalla Regione insieme

all’associazione, e per la sua rielezione nel prossimo

quinquennio alla guida della Confcommercio udinese. A questo

proposito, l’assessore ha ricordato che “il percorso di stesura