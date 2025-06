(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

*ROSSO (FI): “ESONDAZIONE A BARDONECCHIA, DOLORE PER LA VITTIMA E VICINANZA

A UNA COMUNITÀ MESSA NUOVAMENTE A DURA PROVA”*

«In queste ore drammatiche, il mio primo pensiero va alla vittima

dell’esondazione del Rio Fréjus a Bardonecchia, alla sua famiglia e a tutta

la comunità colpita. A loro esprimo un cordoglio sincero e un abbraccio

commosso» dichiara il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza

Italia al Senato e vicesegretario regionale del partito, che prosegue:

«Esprimo la mia piena solidarietà ai cittadini e un sentito ringraziamento

ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e ai

tanti volontari impegnati in queste ore difficili, spesso mettendo a

rischio la propria sicurezza per salvare vite e proteggere le case».

«Come componente della Commissione Ambiente del Senato – aggiunge Rosso –

sento forte il dovere di agire per rafforzare la prevenzione, investire

nella manutenzione del territorio, nella cura degli alvei fluviali e nella

gestione del rischio idrogeologico. Serve un impegno costante per rendere

l’Italia più sicura di fronte a eventi estremi sempre più frequenti»

conclude il senatore azzurro.