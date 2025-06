(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 Rete Civica Solidale, Ruben Di Stefano (Demos): “Spazio di impegno politico

nuovo per chi crede nella buona politica”

“Con la nascita della Rete Civica Solidale si apre uno spazio di impegno

politico nuovo, necessario e maturo. Uno spazio che punta a rappresentare

chi, pur riconoscendosi nei valori del centrosinistra, oggi si sente

escluso dalla sua rappresentanza parlamentare e istituzionale. Come

Democrazia Solidale – DEMOS, crediamo con convinzione a questo progetto e

siamo orgogliosi che il nostro Segretario On. Paolo Ciani sia tra i

promotori di questa rete”, dichiara Ruben Di Stefano, Tesoriere nazionale

di DEMOS. La Rete Civica Solidale è stata presentata oggi nella Sala Stampa

della Camera dei Deputati da una pluralità di amministratori, parlamentari

e movimenti civici. Tra i firmatari e promotori, Paolo Ciani – deputato e

segretario di DEMOS, Marco Tarquinio – eurodeputato S&D, Stefania Proietti

– presidente Regione Umbria, Alberto Felice De Toni – sindaco di Udine e

presidente Federazione Quadrifoglio, Angelo Chiorazzo – vicepresidente

Consiglio regionale Basilicata – Basilicata Casa Comune, Giuseppe Irace –

segretario di PER – Persone e Comunità. “Questa rete – prosegue Di Stefano

– non è una somma di sigle o una vetrina elettorale, ma un luogo aperto,

accogliente, dialogante, in cui costruire dal basso risposte nuove e

concrete a problemi profondi: la disuguaglianza, l’astensionismo, il

disagio sociale, la perdita di fiducia nella politica. Vogliamo rimettere

al centro la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la pace e la tutela

dell’ambiente, con coerenza tra i valori professati e le scelte

quotidiane.” “È tempo di unire ciò che è disperso, di dare casa politica a

chi lavora per il bene comune nei territori, spesso senza visibilità, ma

con competenza e passione. La Rete Civica Solidale – conclude Di Stefano –

rappresenta una speranza concreta. E noi ci siamo, per costruirla insieme”.