(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Migranti: Nevi, stiamo affrontando finalmente problema, la strada è quella giusta

“Se il protocollo Italia-Albania funzionasse a pieno regime forse ci sarebbe anche un po’ di deterrenza. Ma al di là di questo, quello dei migranti è un problema che si porrà la Commissione europea”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

“In campagna elettorale – ha proseguito – abbiamo promesso di affrontarlo in maniera diversa dal passato, quando non era stato mai affrontato. Lo stiamo facendo a livello italiano e a livello internazionale, costruendo degli accordi con i Paesi di partenza. Siamo sulla buona strada, come confermano i dati, infatti le partenze sono diminuite. Certo, il problema c’è e ci impone una soluzione. Siamo riusciti a superare i problemi che aveva creato il Trattato di Dublino: adesso chi non esprime solidarietà agli altri parti europei dovrà pagare”, ha concluso.

Inviato da iPhone