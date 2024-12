(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Foti, Osnato (FdI): scelta migliore per esperienza e capacità

“Giorgia Meloni punta ancora una volta sulla persona giusta: la nomina di Tommaso Foti a ministro ci riempie di soddisfazione e rinnova il nostro ben fondato ottimismo sul futuro dell’Italia che cambia l’Europa. Si tratta di una figura di indiscutibile autorevolezza, che spicca per esperienza e capacità e ha sempre incarnato al meglio i valori di quella destra di governo cui è saldamente ancorata”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando l’ingresso nell’esecutivo dell’attuale capogruppo di FdI a Montecitorio, con le deleghe prima attribuite a Raffaele Fitto. “Tommaso vanta anche una profonda conoscenza dei meccanismi parlamentari e della pubblica amministrazione, nell’ordinamento italiano come in ambito comunitario”, aggiunge l’esponente di FdI. “Nessun dubbio che riuscirà a incidere sulla gestione del Pnrr e sugli altri dossier aperti, a beneficio dell’intera Nazione. A Tommaso Foti i nostri auguri più sinceri e il nostro sostegno più forte”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati