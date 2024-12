Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte dell’ex Sindaco Franco Roggiolani

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Castiglione della Pescaia scosso dalla notizia della morte dell’ex Sindaco Franco Roggiolani

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Castiglione della Pescaia piange l’ex Sindaco Franco Roggiolani, che si è spento all’età di 81 anni, nella sua casa alle Paduline. L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un uomo che con il suo impegno politico ha contribuito allo sviluppo del paese.

«Lo chiamavano il “semaio” perché aveva, con la famiglia d’origine, un negozio di semi – lo ricorda la sindaca Elena Nappi – e questi semi li ha davvero seminati durante i cinque anni di mandato amministrativo. Tanti piccoli tasselli in progetti lungimiranti che utilizziamo ancora oggi. È stato un grande seminatore nel vero senso della parola, di cose che con il tempo hanno dato più o meno buoni frutti»

Franco Roggialani è stato sindaco di Castiglione della Pescaia dal 1996 al 2001. Durante il suo mandato ha avviato il procedimento del primo Piano strutturale di Castiglione della Pescaia, il passaggio delle urbanizzazioni dei comparti di Punta Ala al Comune, il primo progetto di ristrutturazione delle ex scuole elementari, il trasferimento dell’Archivio storico comunale, il potenziamento dell’acquedotto comunale con la condotta della Strada delle Strette, i magazzini per i pescatori al porto facendo nascere via Fogar, ha seguito l’accordo con il curatore fallimentare per l’acquisizione della ex Paoletti e dato inizio al piano di lottizzazione Santa Maria. Roggiolani è stato anche il sindaco di Luna Rossa, che ha portato il nome di Castiglione della Pescaia e Punta Ala nel mondo e durante la sua amministrazione nel 2000 è stato inaugurato il Museo archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

«Mancherà alla sua famiglia, alla moglie Anna e la figlia Serena e a tutte quelle persone che in lui vedevano quell’uomo per bene ed onesto che era Franco Roggiolani» è il saluto dell’assessore Sandra Mucciarini, la prima ad aver appreso la notizia della scomparsa di Roggiolani.

«La sua scomparsa segna una grande ferita per questo paese – aggiunge l’assessore Susanna Lorenzini -, perché con la sua pacatezza, il suo interesse per la comunità, il suo modo di tessere rapporti intergenerazionali, Franco Roggiolani ha dato un forte contributo allo sviluppo di questo comune. Con lui se ne va un pezzo di storia, quella storia che ha portato Castiglione della Pescaia da paese fatto di povera gente ad una ridente cittadina sul mare.