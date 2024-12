(ARC) Sport: Anzil, mondo tennis vive un successo che rester nella storia

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Pasiano di Pordenone, 1 dic – “La potenza comunicativa degli

straordinari successi di questi ultimi mesi che hanno

caratterizzato il tennis nazionale permettono di dare impulso

anche alla dimensione locale: solo qualche mese fa il palazzo

della Regione a Trieste ? stata sede dell’esposizione della Coppa

Davis, prima del suo volo verso Malaga, e questo doppio successo

consecutivo ? stato di buon auspicio e rester? sicuramente nella

storia dello sport. Ma anche quando l’onda del successo e della

moda sportiva non arride ad una certa disciplina occorre disporre

di doti organizzative e di visione”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega allo Sport Mario Anzil in occasione della cerimonia di

premiazione della stagione agonistica 2024 della Fitp –

Federazione italiana tennis padel – Comitato regionale FVG che si

? tenuta a Villa Gozzi di Visinale, alla presenza di Antonio De

Benedittis, neo confermato presidente del Comitato Fvg, e di

Marta Amadio, sindaco di Pasiano di Pordenone.

“Lo sport insegna che dietro ad ogni storia di successo c’? tanto

lavoro e sacrificio e la capacit? di rialzarsi dopo essere

caduti: la Regione Friuli Venezia Giulia ? la prima in Italia per

investimenti nel mondo dello sport, non tanto per un desiderio di

un primato, ma perch? l’obiettivo ? vivere in una societ? con

alto benessere e perch? crediamo che lo sport sia uno strumento

formidabile per raggiungere questo scopo”.

Il vicegovernatore ha osservato come attraverso lo sport “i

bambini fin dalla notte dei tempi hanno esplorato il modo di

vivere attraverso il gioco e le sue regole e oggi per la prima

volta questo, nell’era della tecnologia e della digitalizzazione,

non avviene quasi pi?. Nessuno vuole fermare la tecnologia, ma

occorre trovare uno strumento perch? la relazione personale e il

confronto continuino ad essere centrali”.

Anzil ha ricordato i tanti investimenti della Regione nel mondo

dello sport e le linee contributive per l’ammodernamento delle

strutture sportive, anche con particolare riferimento al settore

del tennis padel, che permettono di consolidare la possibilit? a

tanti, di tutte le et?, di affrontare lo sport come obiettivo di

crescita e benessere.

