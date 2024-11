(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 “Vita quotidiana delle donne del nostro territorio nei secoli”,

conferenza sabato 30 novembre ad Albenga

Sabato 30 novembre -alle ore 17- nell’Auditorium San Carlo di Albenga

si svolgerà la Conferenza dal titolo “Vita quotidiana delle donne del

nostro territorio nei secoli”. L’evento, ideato da Sandra Berriolo, è

organizzato dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e

dall’Associazione Cosavuoichetilegga, con il Patrocinio del Comune di

Albenga e la collaborazione logistica della Fondazione Oddi.

L’incontro vuole celebrare la Giornata internazionale contro la

violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre. Sono previsti gli

interventi del prof. Giovanni Puerari, del prof. Mario Moscardini, di

Sandra Berriolo e Gerry Delfino i quali faranno una carrellata di

aneddoti dal XVI secolo a quello scorso basandosi su fonti d’archivio

e dati storicamente attendibili. Si cercherà di inserire la vita delle

donne dei secoli passati nella situazione socio-economica del loro

tempo. Si spazierà dalla quotidianità, spesso fonte di liti e

intrighi, del 1500 ad Alassio agli aneddoti tratti dai registri

notarili che comprendevano episodi femminili del paese di Erli del

1600; si passerà poi alla vita albenganese dal 1700 al 1900 dove le

donne dimostrarono caparbietà, forza e determinazione.

Sandra Berriolo: “la mia intenzione era di valorizzare per una volta

le donne comuni, lasciando da parte le eroine, le artiste o le

pioniere in qualunque mestiere. Vogliamo ricordare il contributo che

le donne hanno dato alla storia con il loro quotidiano, anche quando

fu conflittuale o doloroso. Vogliamo provare a capire come era la loro

vita e quali emozioni le accompagnavano. I registri amministrativi

laici e della Chiesa, i testamenti, i registri criminali con le

denunce e le liti ci possono fornire informazioni sui fatti avvenuti

secoli fa, senza invenzioni o fantasie letterarie”.

Laura Dagnino, Presidente del Centro Antiviolenza Artemisia

Gentileschi: “Come volontarie del Centro, non possiamo che ringraziare

Sandra Berriolo per averci coinvolte in questa bella avventura che

tratta delle nostre più dirette antenate. Ascolteremo gli interventi

sicure che non mancheranno anche riferimenti alla persecuzione delle

“streghe”, quando le donne venivano discriminate socialmente e

denunciate dai compaesani fino ad essere torturate perché, magari,

usavano delle piante per curare malattie o possedevano un gatto nero.

E’ per noi doveroso -oltre al quotidiano lavoro di consulenza e

sostegno alle donne in difficoltà- essere presenti sul territorio

durante i 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, che

vanno dal 25 novembre (giorno internazionale contro la violenza sulle

donne) al 5 dicembre (giorno internazionale dei diritti umani)”.

Gli interventi:

Giovanni Puerari: la condizione femminile locale tra il Cinquecento e

il Seicento

Sandra Berriolo: aneddoti di vita, anche poco tranquilla, nel paese di

Erli tra il Cinquecento e il Settecento

Mario Moscardini: donne ad Albenga tra Settecento e Novecento

Gerry Delfino: donne nelle famiglie di Albenga del Novecento