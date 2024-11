Aun 30 nov. 024 (Pag 1 + Foto)

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 Direttore responsabile: Ida Gentile

ANNO 45 – N. 226 Sabato 30 novembre 2024

//All’attenzione delle Redazioni

(agenzia umbria notizie)

Polgr25

Prima uscita pubblica della Presidente Stefania Proietti al

congresso Acli: l’impegno per la pace, giovani e partecipazione

(AUN) – Perugia, 30 nov. 024. – La prima uscita pubblica della

Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti è stata questa

mattina al 27^ congresso nazionale delle Acli in svolgimento a

Roma intitolato “Il coraggio della pace”. Nel suo intervento di

saluto ha ricordato alla platea che nelle linee guida, nei dieci

punti del programma che l’hanno portata alla vittoria della

Regione ci sono temi come la pace, il dialogo, la cooperazione

internazionale. “Qui mi sento a casa – ha detto la neopresidente –

qui ci sono uomini e donne di buona volontà che si impegnano ogni

giorno per i più deboli, i più fragili. E qui ci sono anche tanti

giovani a cui va il mio pensiero perché sono stati tantissimi i

ragazzi e le ragazze dell’Umbria che ci hanno scelto,

consegnandoci la loro speranza di cambiamento. E noi siamo

obbligati a prenderci cura di loro e di tutte quelle persone che,

purtroppo, hanno deciso di rimanere a casa nei giorni del voto.

Aggiungerei un undicesimo punto al nostro programma, un obiettivo,

e cioè riportare la gente a votare e fermare l’emorragia

dell’astensionismo per ridare forza alla democrazia”.

Sd//nnn