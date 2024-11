(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

Giornata contro violenza, a Montecitorio rappresentazione “Credi davvero che sia sincero”. Interviene Fontana. Diretta webtv

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre, alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la rappresentazione teatrale “Credi davvero che sia sincero”, tratta dal romanzo di Roberto Ottonelli, liberamente ispirato al femminicidio di Monica Ravizza. Regia e adattamento di Alice Grati, in scena Lorena Ranieri e Nino Faranna. Saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduzione della vicepresidente, Anna Ascani. Testimonianza di Maria Teresa D’Abdon, fondatrice dell’associazione Difesa donne: noi ci siamo e madre di Monica.

Lo spettacolo fa parte dei progetti di sensibilizzazione dell’Associazione, dedicati soprattutto ad adolescenti e giovani su tutto il territorio nazionale.

L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv