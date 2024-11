(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

Torino, 22 novembre 2024

PFAS, AL VIA IL BIOMONITORAGGIO- DOMANI ALLE 10 PUNTO STAMPA A SPINETTA MARENGO- AMBULATORIO DISTRETTUALE ASL AL, VIA PERFUMO 3

domani, alle ore 10, è previsto un punto stampa presso l’ambulatorio distrettuale Asl Al di via Perfumo 3, a Spinetta Marengo (AL), in occasione dell’avvio della nuova fase del protocollo di studio per il bio-monitoraggio Pfas.

Interverranno:

– Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte

– Fabrizio Priano, coordinatore Commissione tecnica Task force Pfas

– Luigi Castello, coordinatore Commissione clinica Task force Pfas

– Luigi Vercellino, direttore generale Asl AL

– Lucia no Mariano, presidente Fondazione CrAL

