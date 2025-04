TV, IN ONDA SU DALLA PARTE DEGLI ANIMALI UNA PUNTATA I GERMANI E IL CIGNO SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD E LIBERATI NELLO SPLENDIDO LAGO DI COMO, IL CIMITERO PER I QUATTROZAMPE

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

Due germani arrivati al Cras Stella

del Nord piccolissimi e un cigno investito che, dopo le cure, ritrovano la

libertà; un cimitero per quattrozampe con tantissimi animali che i proprietari

non vogliono dimenticare e due cani sfortunatissimi, vittime della crudeltà

umana, salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Sono questi

alcuni dei moltissimi temi della puntata in onda adesso domenica 27 aprile, a partire dalle 10.05, su

Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on.

Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30

su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.

In diretta da una spiaggia di

“quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno”, quello di Lecco descritto

dal Manzoni, assisteremo alla liberazione di Sally e Jimmy, due dei dodici

germani accolti dal Cras dopo essere arrivati piccolissimi, orfani della loro

mamma. Con loro verrà liberato anche Silver, un povero cigno rimasto ferito

nell’urto con un ciclista: Simona, la maestra di Stella, lo ha subito segnalato

agli operatori del Cras che, con la polizia provinciale, lo hanno recuperato,

curtao e poi liberato. Ma non sono solo loro a essere salvati dal centro di

recupero dei selvatici: vedremo, nella stessa puntata, le cure prestate a un

pollo caduto da un camion che lo portava al macello e a un colombaccio rimasto

ferito in strada.

Perché tutti gli animali sono

uguali e hanno il diritto alla vita anche se dobbiamo ammettere che alcuni,

quelli che hanno vissuto tanti anni con noi, occupano un posto speciale nel

nostro cuore. Come quelli che, attraversato il “ponte dell’Arcobaleno”, vengono

ospitati a “Casa Rosa”, il primo cimitero per animali d’Italia, fondato nel

lontano 1922: da allora ospita tantissimi cani, gatti, uccellini e altri quattro

zampe “particolari”, tra cui un leone, cui gli ex proprietari vengono a rendere

omaggio appena possono, come si farebbe per un parente, perché anche loro sono

parte della famiglia.

Peccato ci siano persone che,

invece, non li amano anzi fanno loro del male. Come i parenti del proprietario

di Tato che, quando il signore è morto, hanno pensato bene di confinare il

cagnolino su un balcone di Lentini (Siracusa), senza nemmeno l’acqua da bere:

sarebbe morto senza le copiose piogge di quei giorni. La nostra LEIDAA è

intervenuta e l’ha recuperato insieme ai Vigili del Fuoco. Dopo averlo

rifocillato e curato, ora gli abbiamo trovato casa con una nuova mamma

speciale: Maria Rosa che, da Torino, ha visto la sua storia e lo ha adottato.

Vedrete che emozione il loro abbraccio in diretta. L’altra storia è quella di

Nonno Ugo, un cagnolone di quindici anni gettato da un cavalcavia nei pressi di

Frosinone: recuperato dai volontari di LEIDAA aveva il femore lussato, una

grave ferita alla bocca e pochi denti. Poche ore e sarebbe morto mentre ora

avrà una nuova vita: anche se per pochi anni o solo per pochi mesi per noi sarà

una vittoria.

Tra gli animali in cerca di casa

Piccola, trovata legata a una catena più pesante di lei; Candy, che girovagava

per le strade del Libano; Tom, micione con un problema alla vescica e Libera,

abbandonata da un cacciatore e finita in una terribile perrera. Momento

simpatia con Carletto, il giovane compagno a quattro zampe di Jessica

Morlacchi: è piccolino ma testardo tanto che in casa “comanda lui”!

Il promo della puntata è visibile