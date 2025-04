(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 Trasporti: Dara (Lega), Itala Viva straparla di treni ma dimentica i suoi errori

Roma, 27 apr. – “L’ex premier toscano scorda sempre i suoi tanti errori e straparla dei ritardi dei treni: ora dimentica anche che, quando era al governo, il suo tanto decantato ‘Treno Destinazione Italia’, simbolo del PD, viaggiava tra mille contestazioni, al punto da dover proseguire quasi in incognito, e da tempo è stato mollato da elettori ed ex compagni di viaggio. Soprattutto, l’ex premier non spiega perché non aveva effettuato alcun piano di manutenzione ferroviaria che ora è messo in atto da Matteo Salvini. Italia Viva, ormai, può radunarsi in una vecchia cabina telefonica: chi conosce l’ex premier, lo evita”.

Così il deputato della Lega Andrea Dara, componente della commissione Trasporti.

__________

Ufficio stampa Lega Camera