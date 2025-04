Domani all’Università LUMSA “Lo sport paralimpico generatore di Speranza” con il ministro Locatelli e Luca Pancalli

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

*Domani all’Università LUMSA “Lo sport paralimpico generatore di Speranza” *

*con il ministro Locatelli e Luca PancalliDomani, *

Domani, lunedì 28 aprile 2025 a partire dalle ore 10, in occasione del

*Giubileo

delle persone con disabilità* (*28 e 29 aprile 2025*), si svolgerà presso

la Sala Giubileo dell’Università LUMSA, (via di Porta Castello 44 – Roma)

il convegno “*Sport paralimpico generatore di Speranza*”, con la

partecipazione di Alessandra Locatelli (ministro per le disabilità), Luca

Pancalli (presidente Comitato Italiano Paralimpico) e suor Alessandra

Smerilli (segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano

Integrale della Santa Sede) .

“*Sport paralimpico generatore di Speranza*”, promosso dal *Dicastero per

il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale* della Santa Sede, insieme

alla *Fondazione

Giovanni Paolo II per lo sport*, con la collaborazione del *Comitato

Italiano Paralimpico* e dell’*Università LUMSA*, è patrocinato dall’*Ufficio

nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport* della CEI,

dal *CSI Roma* e dall’*Osservatorio Italiano Non Profit (OINP)*

Il programma dell’evento prevede i saluti del rettore della LUMSA

prof. *Francesco

Bonini*, del ministro delle disabilità *Alessandra Locatelli*, del

responsabile dello sport del Dicastero per la Cultura ed Educazione della

Santa Sede *don Miguel Cardoso*, del sottosegretario della CEI *don Michele

Gianola*.

Successivamente* Maria Cinque*, professoressa ordinaria di *Didattica e

Pedagogia speciale* nonché presidente del corso di laurea in *Scienze

dell’educazione* alla LUMSA, introdurrà i temi portanti del convegno.

A seguire (dalle 11.30 circa), il segretario del Dicastero per il Servizio

dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, *suor Alessandra Smerilli*, e

il presidente del Comitato Italiano Paralimpico *Luca Pancalli*,

dialogheranno sul tema che dà il titolo all’incontro: “*Lo sport

paralimpico generatore di Speranza”.* A moderare la discussione sarà la

giornalista del TG1 *Felicita Pistilli*.

Non mancheranno le testimonianze di atleti e atlete paralimpici, in un

*talk* che vedrà interagire il presidente della Fondazione Giovanni Paolo

II per lo sport *Daniele Pasquini* e la componente dell’Osservatorio

nazionale del lavoro sportivo *Katia Arrighi* con i testimonial

paralimpici *Martina

Caironi *(atletica leggera) e *Paolo Dongdong Camanni *(judo).

“*Sport paralimpico generatore di Speranza*”

*Un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport paralimpico come

opportunità di rinascita e di riscatto per tante persone con disabilità,

che attraverso la pratica sportiva riescono a ridare senso e speranza alla

propria vita quotidiana. Lo sport paralimpico, grazie alle imprese e alle

gesta dei suoi campioni, sta aiutando a modificare la percezione della

disabilità, dando piena dignità, cittadinanza e fiducia a migliaia di

persone che, a rischio di fragilità e marginalità, rischiano di

rinchiudersi e isolarsi socialmente.*

