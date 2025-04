(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Sabato 26 aprile 2025

Alba: domani Palazzo comunale eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore

09.30 alle 18.00

Domenica 27 aprile dalle ore 09.30 alle 18.00 il Palazzo comunale di Alba, in

piazza Risorgimento, 1 è eccezionalmente aperto al pubblico. Un evento

promosso insieme alla Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative dedicate all’80°

anniversario della Liberazione, organizzate da Comune di Alba, Centro Studi Beppe

Fenoglio, Anpi Alba-Bra, Centro culturale San Giuseppe, Associazione Beato Padre

Giuseppe Girotti e alcune realtà del territorio.

Per “Il Palazzo della Cittadinanza” guide d’eccezione saranno i consiglieri comunali

e i membri della Giunta albese che illustreranno le sale del palazzo cittadino, le

funzioni che svolgono e la loro storia. Una grande occasione per turisti e cittadini

albesi di immergersi nel cuore civico della Città di Alba, alla scoperta della storia, dei

dipinti, dei valori e del funzionamento dell’Istituzione democratica più vicina ai

cittadini.

Ogni visita durerà circa 45 minuti con ritrovo e partenza dall’ingresso principale

del Municipio in piazza Risorgimento.

Turni di visita:

1º h 9:30

2º h 10:30

3º h 11:30

4º h 15.00

5º h 16.00

6º h 17.00