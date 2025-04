90° Anniversario Fondazione e Posa Prima Pietra Guidonia Montecelio – Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 90° Anniversario fondazione e posa prima pietra Guidonia, Marco Bertucci: “Celebrazione importante per una città in costante crescita”

“E’ sempre una bella emozione, per un guidoniano come me, trovarmi davanti al monumento del Generale Alessandro Guidoni, eponimo della Città dell’Aria. E lo è ancor di più oggi in occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione e della posa della prima pietra di Guidonia Montecelio. Un’occasione importante per fare il punto certamente su quello che è stato, ma ancora più importante per porre le basi per quello che sarà il futuro di una città in costante crescita, che ambisce ad essere un punto di riferimento non soltanto per il nord est romano ma per l’intero territorio laziale. Da amministratore regionale, ritengo sia nostro compito fornire ai territori tutti gli strumenti necessari per supportare questa volontà di crescita, ambizione legittima per uno dei centri più importanti, a livello logistico, industriale e culturale, nonché Città di Fondazione, della Regione Lazio”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dell’evento di oggi a Guidonia Montecelio relativo alle celebrazioni per i 90 anni della fondazione e della posa della prima pietra della Città.