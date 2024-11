(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 DIFESA, CASO (M5S): CROSETTO CHIARISCA SU ACCADEMIA AERONAUTICA POZZUOLI

Roma, 12 nov – “L’ipotesi di dislocare l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli è un’eventualità gravissima che rappresenterebbe un segnale negativo per i cittadini e un danno socioeconomico per tutto il territorio. L’aerea flegrea può continuare a convivere con il rischio sismico e vulcanico senza che pezzi così importanti dello Stato lascino la città. L’idea di spostare l’Accademia al nord, dopo ben 62 anni, sarebbe inoltre l’ennesimo scippo ai danni della Campania, una follia che contrasteremo con determinazione. Per questo motivo ho deciso di interrogare il ministro della Difesa Crosetto dal quale mi aspetto chiarimenti e rassicurazioni affinché una scelta potenzialmente così penalizzante per il nostro territorio venga fermata”.

Lo afferma il deputato campano del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso.

