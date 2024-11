+++ STRADA TEMPORANEAMENTE CHIUSA DAL KM 28,000 AL KM 31,000 CON DEVIAZIONI IN LOCO +++ PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE RALLENTATO, SULLA SS 275 “DI SANTA MARIA DI LEUCA” A GAGLIANO DEL CAPO (LECCE)

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO TEMPORANEAMENTE RALLENTATO, SULLA SS 275 “DI SANTA MARIA DI LEUCA” A GAGLIANO DEL CAPO (LECCE)

* Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registra una persona deceduta

Bari, 21 novembre 2024

Traffico temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 275 “Di Santa Maria di Leuca”, al km.31,000 all’altezza di Gagliano sul Capo (Lecce).

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registra una persona deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

