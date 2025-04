AGENDA SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO – 28.04.2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro delle Vedove, nella giornata di lunedì 28 aprile 2025, si recherà in Toscana per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Inoltre, alle ore 17.30, parteciperà all'evento organizzato da Fratelli d'Italia nell'ambito della campagna "Giustizia è sicurezza" che si terrà in Piazza della parte Guelfa, 1.

Nel corso della giornata è previsto un punto stampa, alle ore 14:30, nel piazzale antistante la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, in Via Girolamo Minervini, 2/R.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale