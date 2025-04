(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 26 aprile 2025

Stefano Cibin premiato alla settima edizione del Premio Festa di San Marco

Venerdì 25 aprile 2025 nella cerimonia di premiazione della settima edizione del Premio Festa di San Marco è stato consegnato l’ambito riconoscimento a Stefano Cibin, Presidente del Rugby Mirano 1957.

E’ stato accompagnato a Palazzo Ducale a Venezia dal Sindaco di Mirano Tiziano Baggio, che ha proposto la sua candidatura per l’impulso che ha saputo imprimere al carattere sociale e inclusivo dell’associazione sportiva nei dieci anni della sua presidenza.

«Dopo aver vissuto le emozioni del rugby giocato ai massimi livelli, la mia avventura come Presidente del Rugby Mirano 1957 mi sta regalando grandissime soddisfazioni. Vedere crescere questa famiglia, con oltre 450 tesserati, e promuovere un rugby che abbatte le barriere grazie a progetti come ‘Una Meta per Crescere’ e la ‘Dragon’s Challenge’, è la testimonianza che i valori di questo sport possono davvero fare la differenza nella vita delle persone e per la nostra comunità», ha dichiarato Stefano Cibin.

«Tutta la Città è orgogliosa per la consegna di questo premio a Stefano Cibin che riconosce il ruolo sociale del Rugby Mirano 1957. In quasi settant’anni di storia la società, oltre ad aver ottenuto importantissimi risultati sul piano sportivo, ha saputo impegnarsi per lo sport per tutti e di tutti», ha dichiarato il Sindaco Tiziano Baggio.

Biografia e motivazione per candidatura premio san Marco 2025

Stefano Cibin (Venezia, 1962) dopo aver giocato nel Rugby Mirano 1957 ha calcato i campi della massima serie del campionato italiano con la prestigiosa maglia del Petrarca Padova per poi chiudere la carriera a Mogliano. Dal 2015 è Presidente del Rugby Mirano 1957, vero e proprio vanto della città, che attualmente conta più di 400 tesserati e promuove eventi e iniziative per la comunità.

Durante la presidenza di Stefano Cibin, il club ha dato grande impulso alla propria dimensione sociale avviando, in collaborazione con Associazione Italiana Persone Down sezione Venezia Mestre, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento di Pediatria, Villaggio Solidale (Mirano), Associazione la Colonna, AIDO, ADMO, AVIS, diversi progetti inclusivi tra i quali:

“Una meta per crescere”, iniziativa che si rivolge a giovani giocatori con sindrome di Down che vengono inseriti nelle proprie squadre giovanili, dall’under 6 all’under 14, e, in qualche caso nello staff tecnico;

Dragon’s Challenge, iniziativa che si rivolge a giovani che affrontano una serie di sfide, quali disabilità fisiche, disabilità intellettive, autismo, disturbi comportamentali e ritardi globali dello sviluppo, coinvolgendoli in una nuova forma di Rugby Tag senza contatto.

Nel 2022 il club ha organizzato a Mirano il primo “Festival Internazionale Tag Rugby” in Europa, una due giorni all’insegna di sport, incontri, sfide e divertimento in cui i Dragons, padroni di casa, hanno ospitato 5 squadre inglesi e 5 squadre italiane formate interamente da ragazzi con diverse abilità.

Queste esperienze inclusive, che si uniscono al sostegno ai ragazzi e alle ragazze in situazioni di fragilità, sono state e continuano ad essere molto importanti per Rugby Mirano 1957, che fa della socialità il suo punto di forza.

In allegato il comunicato e due foto.

Ufficio URP

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano