++AGGIORNAMENTO: TOSCANA, ANAS: RIAPERTA LA SS65 “DELLA FUTA” A VAGLIA (FI) PER UN MASSO PERICOLANTE

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 ++ AGGIORNAMENTO ++

Riaperta al traffico la strada statale 65 “della Futa” a Vaglia (FI).

TOSCANA, ANAS: CHIUSA LA SS65 “DELLA FUTA” A VAGLIA (FI) PER UN MASSO PERICOLANTE

· tecnici sul posto per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza

Firenze, 16 aprile 2025

La strada statale 65 “della Futa” è provvisoriamente chiusa nel comune di Vaglia (km 15,400) nella Città Metropolitana di Firenze, a causa di una porzione di roccia pericolante sul versante di monte, interessato dalle recenti piogge.

I tecnici e il personale Anas sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per le operazioni di disgaggio e messa in sicurezza, necessarie alla riapertura.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

