TOSCANA, ANAS: CHIUSURA NOTTURNA RACCORDO SIENA-FIRENZE

TOSCANA, ANAS: CHIUSURA NOTTURNA DEL RACCORDO SIENA-FIRENZE TRA SAN CASCIANO E GREVE IN CHIANTI

· martedì 29 aprile dalle 21:00 alle 6:00

Firenze, 24 aprile 2025

Il raccordo autostradale Siena-Firenze sarà provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni nella notte di martedì 29 aprile, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Casciano Sud e Greve in Chianti, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

La chiusura è necessaria nell’ambito dei lavori in corso per il risanamento strutturale del viadotto “Falciani”.

