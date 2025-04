Precisazioni della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro in merito al comunicato di Italia Nostra – COMUNICATO STAMPA DEL 26.04.25

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Oggetto: Precisazioni della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di

Catanzaro in merito al comunicato di Italia Nostra

COMUNICATO STAMPA – 26 APRILE 2025

La Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro risponde alle

polemiche strumentali di Italia Nostra.

In riferimento al comunicato diramato dall’avvocato Natalina Raffaelli, in

rappresentanza della Sezione Provinciale di Italia Nostra di Catanzaro, la

Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro esprime sconcerto

per il tono e i contenuti di una replica che appare, francamente,

sproporzionata, tendenziosa e, in alcuni passaggi, perfino lesiva della

dignità di una rappresentanza sindacale dello Stato.

Non è compito della FSP Polizia di Stato sostituirsi ad alcuna istituzione,

né tantomeno entrare nel merito delle competenze tecnico-architettoniche

relative agli spazi pubblici. Tuttavia, in quanto sindacato rappresentativo

del personale della Polizia di Stato – che quotidianamente opera in uno dei

luoghi più simbolici del centro storico cittadino – riteniamo nostro

diritto, oltre che dovere civico, esprimere un pensiero chiaro e autonomo

su un intervento di riqualificazione urbana che restituisce decoro a

un’area da anni in stato di abbandono.

La fontana di Piazza Cavour, oggi oggetto di polemiche postume, è rimasta

per lungo tempo circondata da erbacce, incuria e trascuratezza. È curioso

rilevare come l’indignazione sia maturata solo a seguito del recupero

dell’area, e non nel silenzio che ne ha accompagnato il degrado. Questo,

sì, lascia spazio a legittimi interrogativi.

Le affermazioni contenute nella replica di Italia Nostra – che parlano di

“stizzosa aggressività”, “malevoli insinuazioni” e addirittura

“pettegolezzi” – risultano infondate, offensive e irrispettose. Non vi è

stato, da parte nostra, alcun attacco personale, né alcuna intenzione di

svilire il ruolo dell’Associazione. Ribadiamo che il nostro intervento

pubblico si è limitato a sottolineare – con toni misurati e privi di livore

– la necessità di preservare il decoro di un luogo sensibile per chi ogni

giorno serve lo Stato con disciplina, sacrificio e senso delle istituzioni.

Ci domandiamo altresì per quale ragione analoghi interventi di sistemazione

– come quello effettuato sulla statua del Generale Stocco, posta anch’essa

in pieno centro cittadino e restaurata in concomitanza con la fine dei

lavori del Palazzo della Procura della Repubblica, circondata dallo stesso

acciottolato bianco – non abbiano suscitato analogo scandalo. Due pesi e

due misure?

Siamo perfettamente consapevoli che, dal punto di vista tecnico, possano

esserci stati aspetti non pienamente conformi ai criteri di tutela

storico-artistica; ma se questo può giustificare a qualcuno il darci degli

“ignoranti”, restituiamo cortesemente l’aggettivo al mittente.

Evidentemente, ignoravano a loro volta lo stato reale di degrado e

abbandono in cui versava da anni la fontana, ben documentato dalle

fotografie di appena poche settimane fa.

Ci sorprende inoltre l’atteggiamento di “vittimismo” assunto da Italia

Nostra in un dibattito che si è sempre svolto in maniera pubblica e

pacifica, arrivando addirittura a minacciare il ricorso a tutele legali. Un

comportamento che, francamente, lascia pensare a “carboni bagnati” più che

a solidi argomenti.

In ogni caso, ribadiamo che questa sarà la nostra ultima replica su tale

argomento, avendo già ampiamente esposto le ragioni della nostra presa di

posizione. Abbiamo questioni notevolmente più importanti a cui dedicare il

nostro tempo e il nostro impegno, in rappresentanza delle donne e degli

uomini della Polizia di Stato.

Nel pieno rispetto delle prerogative delle associazioni culturali,

ribadiamo che nessuna delle nostre dichiarazioni è stata indirizzata a

generare polemiche politiche o personali. Al contrario, il nostro intento

era – ed è – quello di difendere, con spirito costruttivo, la dignità di un

presidio dello Stato e di una parte importante del cuore urbano di

Catanzaro.

In un contesto storico in cui il confronto pubblico dovrebbe ispirarsi ai

principi della democrazia, del rispetto e del dialogo, ci pare doveroso

riaffermare il diritto di ogni cittadino e rappresentanza democratica –

sindacale o culturale che sia – di esprimere opinioni, anche divergenti,

purché nel rispetto reciproco. Invitiamo pertanto Italia Nostra a tornare

su un terreno di confronto civile e sereno, nell’interesse esclusivo della

nostra città e dei suoi spazi comuni.

La Segreteria Provinciale

FSP Polizia di Stato – Catanzaro

