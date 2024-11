(ARC) Edilizia: Amirante, sostegno a interventi su risparmio energetico

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 “Stiamo lavorando per un’anticipazione del contributo alle fasce

di reddito pi? deboli”

Trieste, 20 nov – “La Regione ha in atto e in programma una

serie di misure per sostenere il comparto edilizio. In

particolare, oltre a quelli gi? avviati con successo e destinati

al fotovoltaico, partir? il prossimo anno un bonus per interventi

finalizzati al risparmio energetico e alla sostenibilit? che

prevedono un contributo sul quale stiamo lavorando affinch? sia

sommabile alle agevolazioni statali. Inoltre, venendo incontro

alle fasce di reddito con meno possibilit? economiche, intendiamo

offrire agli aventi diritto un’anticipazione delle risorse da

erogare”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle

Infrastrutture Cristina Amirante intervenendo al convegno

organizzato dall’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

e titolato ‘La direttiva europea sulla prestazione energetica

degli edifici’.

L’esponente della Giunta regionale, partendo dall’esperienza del

provvedimento regionale sul fotovoltaico, ha illustrato le cifre

dell’operazione: 27.382 domande soddisfatte con una riduzione di

emissioni di CO2 in tonnellate pari a 73.427, oltre a un accumulo

di 141.817 kilowatt.

In relazione alla direttiva europea oggetto del convegno,

l’assessore ha ricordato il Piano regionale del governo del

territorio, ribadendo la visione dell’Amministrazione che punta a

un meccanismo virtuoso di recupero dell’esistente, non

precludendo nuove costruzioni finalizzate allo sviluppo

imprenditoriale.

Un’opportunit? di intervenire con delle risorse importanti pu?

venire anche dalla partnership pubblico-privato. “Pensiamo – ha

affermato Amirante – alle difficolt? che incontra chi viene

assunto, anche dalla Pubblica amministrazione, nel trovare un

alloggio. Fattispecie che pu? riguardare ad esempio medici,

agenti delle forze dell’ordine e insegnanti. In questo ambito va

colta l’opportunit? percorrere soluzioni di edilizia

convenzionata, per dare delle risposte concrete a un problema che

? anche sociale”.

“Dobbiamo guardare alla direttiva europea – ha concluso