(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 *VIOLENZA DONNE, MAIORINO (M5S): REDDITO LIBERTÀ ANCORA AL PALO, DOPO 1

ANNO NESSUN DECRETO ATTUATIVO*

Roma, 13 nov. – “Nonostante sia passato un anno dall’approvazione della

scorsa legge di bilancio, che prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di

euro per sostenere economicamente le donne vittime di violenza,

incredibile, ma vero, il reddito di libertà è ancora al palo. Il fondo non

è ancora sbloccato, un ritardo inspiegabile sul quale già lo scorso agosto

abbiamo chiesto invano spiegazioni alla Ministra Roccella. A novembre 2023

infatti a fronte di una manovra economica priva di risorse, ci siamo uniti

con tutte le opposizioni per destinare 40 milioni al contrasto della

violenza sulle donne, per poi scoprire che, a distanza di un anno, non sono

stati ancora sbloccati i fondi. Sono fondi già disponibili che

evidentemente il governo di Giorgia Meloni non ha intenzione di sbloccare.

E allora la facciano finita con le vuote, e persino poche, parole di

indignazione e commozione quando accadono le tragedie, se poi non fanno

neanche quello che già potrebbero fare”.

Così in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del M5S

al Senato.