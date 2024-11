Il Sindacato Fsp Polizia di Stato incontra il Questore Linares ed il Vicario Rapisarda, Morelli: “Riconosciamo tratti di grande rispetto per le componenti sindacali.” COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Alla cortese attenzione delle testate giornalistiche e degli organi di

stampa

COMUNICATO STAMPA DEL 13 NOVEMBRE 2024

Oggetto: Il Sindacato Fsp Polizia di Stato incontra il Questore Linares ed

il Vicario Rapisarda, Morelli: “Riconosciamo tratti di grande rispetto per

le componenti sindacali.”

In un clima di serena cordialità si è svolto nel pomeriggio di lunedì

scorso un incontro fra i quadri provinciali del Sindacato Fsp Polizia di

Stato di Catanzaro ed il Questore di Catanzaro, il dr. Giuseppe Linares,

accompagnato nell’occasione dal Vicario della Questura, il dr. Gianfranco

Rapisarda. Ai nuovi dirigenti della Questura sono stati presentati dalla

delegazione sindacale, guidata dal Segretario Provinciale Generale Rocco

Morelli, e con i componenti di Segreteria Vincenzo Varano, Agostino Valia,

Piero Affatigato, Silvia Scarpino ed Alessandro Nava, i temi più scottanti

che affollano l’agenda sindacale e che si concentrano soprattutto sulle

sofferenze in cui versano tutte le articolazioni della Questura e dei

Commissariati della provincia.

Il tratto comune, la perniciosa carenza di personale, è stato ampiamente

sviscerato durante l’incontro attraverso gli appelli dei singoli componenti

la delegazione che hanno snocciolato i dati riguardanti la penuria delle

risorse umane. I dati, ancora più impietosi se rapportati alle risposte che

vanno date alla comunità catanzarese in termini di salvaguardia dell’ordine

e della sicurezza pubblica, rappresentano purtroppo il frutto scellerato di

scelte del recente passato orientate al mancato turn over delle unità, in

ogni ordine e grado; scelte aggravate dalla naturale fuoriuscita del

personale che ha raggiunto il limite per l’età pensionabile. La contingenza

attuale, frutto dell’incidenza di questi fattori concomitanti, vede quindi

l’impoverimento della Questura che deve fare fronte comune e tenere botta

in attesa dell’innesto delle nuove leve al termine delle formazioni di

Agenti, Ispettori e Funzionari.

“Quello che ci conforta in questo momento così delicato per la Questura di

Catanzaro è avere percepito la grande preparazione dell’attuale Dirigenza

sui delicati temi del personale con una manifesta sensibilità che raramente

abbiamo avuto modo di constatare nella nostra esperienza sindacale” così

dichiara Rocco Morelli al termine dell’incontro protrattosi per tutto il

pomeriggio di lunedì. “Linares ha immediatamente preso atto della

situazione senza bisogno di ricercare ulteriori conferme sullo stato degli

uffici e, essendo soprattutto uomo del fare, ha già posto le basi per

l’armonizzazione delle componenti organiche, dovendo operare con quel che

si ha, cioè con molto poco. Riconoscendo al Questore e al suo Vicario –

conclude Rocco Morelli – tratti di grande rispetto verso le componenti

sindacali, ci auguriamo di poter uscire dal tunnel dove ci hanno cacciato,

insieme, per il bene della polizia catanzarese e, soprattutto, per il bene

della sua collettività cui dobbiamo tutti rispondere.”

*Si allega foto dell’incontro tra il Sindacato Fsp Polizia di Stato di

Catanzaro con il Questore Linares ed il Vicario Rapisarda.

Con gentile richiesta di pubblicazione e consueta attenzione giornalistica