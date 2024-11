(ARC) Salute: Riccardi, cambiamento sociale richiede revisione del sistema

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 San Vito al Tagliamento, 12 nov – “I dati emersi anche dal

convegno di oggi ci portando a confermare la correttezza della

strategia che stiamo portando avanti: con un decremento delle

nascite e un incremento degli anziani over 65 ? necessario

ridefinire il modello di salute in Friuli Venezia Giulia,

riorientando le risorse investite. Ci? richiede un cambio

culturale e uno sforzo epocale, che deve per? avvenire con il

contributo di tutti coloro che operano in questo ambito”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi

partecipando oggi all’incontro dal titolo “Invecchiamo e non

riusciamo a smettere”, che ha preso in esame la ricerca sui

bisogni della popolazione dell’ambito di San Vito al

Tagliamento”. Alla presenza del sindaco di San Vito Alberto

Bernava, del vicepresidente della Casa di Riposo Augusto Bertocco

e del presidente di Uneba Fvg Matteo Sabini, l’esponente

dell’esecutivo nel suo intervento ha messo in luce il percorso

che la Regione sta compiendo al fine di adeguare il sistema socio

sanitario alle nuove esigenze della comunit?.

“Di fronte ad una societ? che cambia – ha detto Riccardi nel suo

intervento – anche il modello di risposta ai bisogni di salute si

deve modificare; di fronte all’aumento dell’et? media della

popolazione e al crollo delle nascite, emergono nuove esigenze

che si devono tradurre in una nuova offerta che non sempre pu?

andare semplicemente ad aggiungersi a ci? che gi? esiste. Al

contrario va ripensato e governato un processo di cambiamento che

porta con se non solo ad una modifica del modello organizzativo

ma anche alla redistribuzione delle risorse a disposizione”.

Riccardi ha messo poi in risalto il fatto che in questo momento

ci si trova di fronte ad uno strabismo “che porta a soffermare

l’attenzione pi? sulle singole decisioni che riguardano la rete

ospedaliera, quando invece lo sguardo andrebbe indirizzato sulle

necessit? post acuzie e alla non autosufficienza degli anziani,

temi che stanno diventando sempre pi? preponderanti. Di fronte a

questi cambiamenti della societ? vanno compiute scelte

strategiche e culturali che mal si conciliano con il tentativo di

difendere posizioni”.

Infine Riccardi ha lanciato un monito affinch? le esperienze fino

ad ora vissute in una regione di avanguardia come il Friuli

Venezia Giulia possano garantire un nuovo passo in avanti. “Le

non decisioni assunte nel tempo – ha detto l’assessore regionale

– hanno prodotto comunque delle scelte. Mi aspetto che chi ha

responsabilit? di compiere delle decisioni faccia un deciso passo

in avanti dando il proprio contributo. Non si pu? pensare che gli

adeguamenti del sistema possano giungere solo dalle istituzioni;

? infatti sotto gli occhi di tutti che le soluzioni spesso sono

arrivate anche da chi ha vissuto in prima persona i problemi,

trasformando quelle esigenze in positivi esempi di risposte della

cooperazione sociale e terzo settore. Un cambio culturale ha

bisogno del sostegno di tutti”.

Dallo studio compiuto da Paolo Tomasin e Mario Marcolin ? emerso

che la popolazione anziana residente nell’ambito territoriale del

Tagliamento ? di quasi 11 mila persone pari al 24,2 per cento dei

residenti. Tra questi, coloro con pi? di 80 anni sono il 7,8 per

cento (3.475 unit?). Inoltre, l’analisi ha messo in evidenza come

il 78 per cento degli anziani sono autosufficienti ma il 14 per

cento, pari a 1500 persone, vivono in rischio di transitare in

non autosufficienza mentre l’8 per cento non ? autosufficiente.

Lo studio inoltre indica che il territorio vedr? la popolazione a

rischio passare da 1.500 persone a oltre 1.700 nel 2031 mentre la

popolazione non autosufficiente si prevede in crescita dagli

attuali 850 a 980 unit?.

