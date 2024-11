(AGENPARL) - Roma, 7 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 07 novembre 2024 Approvati interventi che permetteranno l’apertura anche di un centro diurno

*Todi, la Veralli-Cortesi si fa più grande e sostenibile*

Investimenti anche sul fronte dell’efficientamento energetico e messa in

sicurezza

Il Consiglio di amministrazione della Veralli Cortesi ha deliberato di

avviare le procedure per completare gli studi di fattibilità, la

progettazione e l’avvio dei lavori per la realizzazione di tre importanti

interventi sulla residenza sanitaria protetta: l’ampliamento degli ambienti

disponibili, l’efficientamento energetico e il completamento della messa in

sicurezza della struttura.

L’ampliamento degli spazi sarà possibile con il recupero di una superficie

significativa rimasta esclusa dalle precedenti ristrutturazioni.

L’intervento produrrà almeno due risultati: il primo mirato al

miglioramento del servizio attualmente erogato agli ospiti ed il secondo

finalizzato al recupero di spazi da destinare all’apertura di un “centro

diurno”, servizio di sicuro interesse per la città e il territorio.

L’efficientamento energetico sarà invece un intervento fondamentale per

assicurare il comfort degli ospiti oltreché provvidenziale per fronteggiare

i costi energetici in continua crescita; il fabbisogno per garantire

climatizzazione, illuminazione e servizi ad una struttura così ampia e

complessa costituisce un aspetto che incide in modo significativo sui costi

di gestione.

Non meno importante sarà il completamento della messa in sicurezza, che

contemplerà almeno due interventi: uno che prevede l’adeguamento

dell’impianto antincendio ai nuovi standard e l’altro che consisterà nella

installazione del controllo degli accessi a porte, scale ed ascensori per

meglio disciplinare la circolazione alla parte di struttura residenziale

ma, soprattutto, per evitare che gli ospiti con disturbi cognitivi e motori

possano accidentalmente mettersi in pericolo nonostante la costante

vigilanza degli operatori.

La Veralli-Cortesi è una delle storiche istituzioni pubbliche della città

di Todi. Nata nel 1917 come Istituto per inabili al lavoro, è stata

ospizio e casa di riposo, prima dell’attuale stato residenza sanitaria

protetta gestita dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, il cui Cda

è nominato dal Sindaco di Todi e le cui attività sono sottoposte alla

vigilanza della massima assise cittadina.