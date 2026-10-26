Sicurezza. Pellicini (FDI): Basta dichiarazioni ANM contro governo

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "In questo momento molto delicato per l'ordine pubblico, in cui le istituzioni dovrebbero dimostrare di marciare compatte, stona nuovamente l'ANM che, attraverso il Presidente Tango, critica le norme del nuovo decreto sicurezza, affermando che non si può rispondere ai gravi fatti delle piazze con una logica emergenziale, ma bisogna affrontare le cause del disagio. Premesso che tutte le istituzioni, dal governo agli enti locali, affrontano tutti i giorni i temi della povertà e del disagio sociale, è evidente come l'ANM si comporti invece come una forza di opposizione, sempre pronta a fare il controcanto ad ogni iniziativa governativa. L'Italia e soprattutto le forze di polizia che fronteggiano questi incresciosi fatti delinquenziali hanno bisogno di un sostegno compatto, non di una continua demolizione delle iniziative del governo che finisce per dare una giustificazione ai facinorosi".
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