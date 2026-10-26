Altopascio al futuro, quattro appuntamenti per progettare insieme ai cittadini il territorio di domani | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Con preghiera di pubblicazione,
grazie e buon lavoro
Nadia Davini
Clip Comunicare
*ALTOPASCIO AL FUTURO, QUATTRO APPUNTAMENTI PER PROGETTARE INSIEME AI
promosso dal Comune di Altopascio per la costruzione del nuovo Piano
Operativo. Da novembre a gennaio quattro incontri a Marginone, Spianate,
Badia Pozzeveri e Altopascio: spazi di ascolto, confronto e progettazione
aperti a tutta la cittadinanza. *
*Altopascio, 24 ottobre 2026 –* Quattro luoghi, quattro appuntamenti, da
novembre a gennaio, un obiettivo comune: immaginare e progettare
insieme l'*Altopascio
crescere insieme*", il percorso di partecipazione promosso
dall'amministrazione comunale in occasione della redazione del *nuovo Piano
Operativo Comunale*, per coinvolgere direttamente cittadini, associazioni,
realtà economiche e sociali e portatori di interesse nelle scelte che
riguarderanno lo sviluppo e le trasformazioni urbane del territorio. Un
percorso che vuole andare oltre il modello tradizionale delle assemblee
pubbliche, trasformando gli incontri in veri e propri *spazi di idee*,
*relazioni
e progettazione collettiva*. Spazi nei quali conoscersi, ascoltarsi,
confrontare punti di vista, individuare bisogni e soprattutto *lavorare
insieme* a proposte e soluzioni concrete per il futuro del capoluogo e
delle frazioni.
«Il futuro di Altopascio riguarda tutti e vogliamo costruire le condizioni
perché tutti possano contribuire a immaginarlo e progettarlo – dichiara la
sindaca *Sara D'Ambrosio* –. Abbiamo scelto di partire dal nuovo Piano
Operativo perché parlare di urbanistica significa parlare della vita
quotidiana delle persone: dei luoghi che abitiamo, degli spazi pubblici,
della mobilità, dei servizi, delle opportunità per le nuove generazioni,
della qualità della vita dei nostri paesi. Ci interessa costruire un
dialogo aperto, capace di mettere in relazione persone, generazioni e punti
di vista diversi. Una comunità cresce anche così: quando trova il tempo e
gli spazi per incontrarsi, riconoscersi e pensare insieme al proprio
futuro».
Il procedimento per il nuovo Piano Operativo va avanti, è stata fatta la
richiesta per la conferenza di co-pianificazione, i passaggi sono stati
dall'assessore alla pianificazione del territorio, Daniel Toci, e ora è
quindi il momento di aprirsi al confronto con la cittadinanza. Gli
appuntamenti saranno organizzati con il supporto di *Sociolab *e
prevederanno momenti di confronto e tavoli tematici. Attraverso strumenti
di lavoro condivisi, i partecipanti potranno approfondire le questioni
centrali del nuovo Piano Operativo, confrontarsi sulle sfide del territorio
e contribuire alla definizione di idee e priorità per le trasformazioni
urbane dei prossimi anni.
*IL CALENDARIO.* Il calendario prevede quattro incontri, *tutti di sabato
pomeriggio*, *dalle 15 alle 17*, pensati per favorire la partecipazione e
raggiungere le diverse comunità del territorio: si comincia *sabato 7
novembre*, a *Marginone*, sede del *Circolo FO.RI.MA
.*; *sabato
28 novembre* sarà invece la volta di *Spianate* allo *Spazio Zenit* (via
Giacomo Puccini). Si passa poi a gennaio, a *sabato 16 gennaio*, a *Badia
Pozzeveri*, nella sala del Comitato paesano, mentre il *30 gennaio *spetterà
le persone vivessero questi pomeriggi anche come un'occasione per stare
insieme – conclude il sindaco –. C'è un valore importante nel ritrovarsi
intorno a un tavolo, ascoltare chi vive accanto a noi, scoprire idee
diverse dalle nostre e provare a trasformarle in un progetto condiviso. La
partecipazione ha senso quando produce relazioni, conoscenza reciproca e
contributi concreti. È questo lo spirito con cui vogliamo accompagnare la
costruzione del nuovo Piano Operativo e, più in generale, rafforzare il
rapporto tra amministrazione e comunità».
Gli incontri sono aperti a tutti. Per partecipare è sufficiente presentarsi
direttamente sul posto o, per chi vuole, è possibile iscriversi anche