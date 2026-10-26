Altopascio al futuro, quattro appuntamenti per progettare insieme ai cittadini il territorio di domani | Comunicato stampa e foto

Con preghiera di pubblicazione,

grazie e buon lavoro

Nadia Davini

Clip Comunicare

*ALTOPASCIO AL FUTURO, QUATTRO APPUNTAMENTI PER PROGETTARE INSIEME AI

promosso dal Comune di Altopascio per la costruzione del nuovo Piano

Operativo. Da novembre a gennaio quattro incontri a Marginone, Spianate,

Badia Pozzeveri e Altopascio: spazi di ascolto, confronto e progettazione

aperti a tutta la cittadinanza. *

*Altopascio, 24 ottobre 2026 –* Quattro luoghi, quattro appuntamenti, da

novembre a gennaio, un obiettivo comune: immaginare e progettare

insieme l'*Altopascio

crescere insieme*", il percorso di partecipazione promosso

dall'amministrazione comunale in occasione della redazione del *nuovo Piano

Operativo Comunale*, per coinvolgere direttamente cittadini, associazioni,

realtà economiche e sociali e portatori di interesse nelle scelte che

riguarderanno lo sviluppo e le trasformazioni urbane del territorio. Un

percorso che vuole andare oltre il modello tradizionale delle assemblee

pubbliche, trasformando gli incontri in veri e propri *spazi di idee*,

*relazioni

e progettazione collettiva*. Spazi nei quali conoscersi, ascoltarsi,

confrontare punti di vista, individuare bisogni e soprattutto *lavorare

insieme* a proposte e soluzioni concrete per il futuro del capoluogo e

delle frazioni.

«Il futuro di Altopascio riguarda tutti e vogliamo costruire le condizioni

perché tutti possano contribuire a immaginarlo e progettarlo – dichiara la

sindaca *Sara D'Ambrosio* –. Abbiamo scelto di partire dal nuovo Piano

Operativo perché parlare di urbanistica significa parlare della vita

quotidiana delle persone: dei luoghi che abitiamo, degli spazi pubblici,

della mobilità, dei servizi, delle opportunità per le nuove generazioni,

della qualità della vita dei nostri paesi. Ci interessa costruire un

dialogo aperto, capace di mettere in relazione persone, generazioni e punti

di vista diversi. Una comunità cresce anche così: quando trova il tempo e

gli spazi per incontrarsi, riconoscersi e pensare insieme al proprio

futuro».

Il procedimento per il nuovo Piano Operativo va avanti, è stata fatta la

richiesta per la conferenza di co-pianificazione, i passaggi sono stati

dall'assessore alla pianificazione del territorio, Daniel Toci, e ora è

quindi il momento di aprirsi al confronto con la cittadinanza. Gli

appuntamenti saranno organizzati con il supporto di *Sociolab *e

prevederanno momenti di confronto e tavoli tematici. Attraverso strumenti

di lavoro condivisi, i partecipanti potranno approfondire le questioni

centrali del nuovo Piano Operativo, confrontarsi sulle sfide del territorio

e contribuire alla definizione di idee e priorità per le trasformazioni

urbane dei prossimi anni.

*IL CALENDARIO.* Il calendario prevede quattro incontri, *tutti di sabato

pomeriggio*, *dalle 15 alle 17*, pensati per favorire la partecipazione e

raggiungere le diverse comunità del territorio: si comincia *sabato 7

novembre*, a *Marginone*, sede del *Circolo FO.RI.MA

.*; *sabato

28 novembre* sarà invece la volta di *Spianate* allo *Spazio Zenit* (via

Giacomo Puccini). Si passa poi a gennaio, a *sabato 16 gennaio*, a *Badia

Pozzeveri*, nella sala del Comitato paesano, mentre il *30 gennaio *spetterà

le persone vivessero questi pomeriggi anche come un'occasione per stare

insieme – conclude il sindaco –. C'è un valore importante nel ritrovarsi

intorno a un tavolo, ascoltare chi vive accanto a noi, scoprire idee

diverse dalle nostre e provare a trasformarle in un progetto condiviso. La

partecipazione ha senso quando produce relazioni, conoscenza reciproca e

contributi concreti. È questo lo spirito con cui vogliamo accompagnare la

costruzione del nuovo Piano Operativo e, più in generale, rafforzare il

rapporto tra amministrazione e comunità».

Gli incontri sono aperti a tutti. Per partecipare è sufficiente presentarsi

direttamente sul posto o, per chi vuole, è possibile iscriversi anche